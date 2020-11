Kun toivottomuus muuttuu toivoksi

Etsivän vanhustyön malli vaikuttavaan verkostotyöhön 21.10.2020 12:06:14 EEST | Tiedote

Diakonissalaitos on kehittänyt Etsivän vanhustyön toimintamallin yhdessä Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien vanhuspalveluiden ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Kehittämistyötä on tehty Seniori-Vamos hankkeessa, joka on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukea.