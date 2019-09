Kunnanneuvos Niklas Nordströmistä uusi jäsen Hanasaaren johtokuntaan

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on nimennyt kunnanneuvos Niklas Nordströmin uudeksi jäseneksi Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen johtokuntaan. Nordström aloittaa tehtävässään tammikuussa 2020.

– Tämä on ilahduttava uutinen. Niklas Nordström tuo laajalla osaamisellaan ja kokemuksellaan arvokkaan lisän Hanasaaren työhön, ja odotamme innolla hänen panostaan, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Niklas Nordström on Ruotsissa tunnettu poliitikko ja mielipidevaikuttaja. Hän on toiminut Luulajan kunnanneuvoksena ja kunnanhallituksen puheenjohtajana vuodesta 2014, ja hänen vastuulleen kuuluu useita tehtäviä Pohjois-Ruotsissa. Lisäksi Nordström on Business Swedenin puheenjohtaja ja kuuluu Ruotsin kuntien ja maakäräjien liiton SKL:n (Sveriges Kommuner och Landsting) hallitukseen.



Niklas Nordström valittiin Ruotsissa vuoden poliitikoksi 2016. Hän on aikaisemmin toiminut politiikassa Ruotsin sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton SSU:n puheenjohtajana 90-luvulla ja elinkeinoelämässä viimeksi Prime PR:n osaomistajana ja vanhempana neuvonantajana.



– Suomen ja Ruotsin välisellä suhteella on edelleen suuri merkitys, ja se on minulle tärkeä aihe. On suuri kunnia päästä mukaan Hanasaaren johtokuntaan. Toivon, että voin tuoda johtokuntaan kokemustani Ruotsin ja muiden maiden elinkeinoelämästä ja yhteiskunnasta sekä erityisesti kuntien ja Pohjois-Ruotsin näkökulman.



– Olen huomannut, että arktinen alue herättää voimakkaasti kasvavaa kiinnostusta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Voin tarjota siihen meiltä Pohjoismaiden arktisilla alueilla asuvilta ja toimivilta näkökulman, jossa kestävä elämäntapa ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittäminen on mahdollista yhdistää, Niklas Nordström sanoo.

Johtokunnan muut ruotsalaiset jäsenet ovat Teach for Swedenin toiminnanjohtaja Ida Karlberg Gidlund, Skansenin toimitusjohtaja John Brattmyhr, entinen maaherra Elisabeth Nilsson sekä kansanedustaja Hans Wallmark. Suomea johtokunnassa edustavat partner Kari Heinistö, osastopäällikkö Maimo Henriksson, partner Hanna-Mari Manninen, yliopistonrehtori Jari Niemelä ja johtokunnan puheenjohtaja, varatuomari Kimmo Sasi.

Yhteystiedot:

Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373

Niklas Nordström: tel. +46 70-497 36 62

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Hanasaaren kulttuurikeskus sijaitsee Espoossa Helsingin välittömässä läheisyydessä, ja sen tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla: yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä, elinkeinoelämässä, kielen ja koulutuksen alalla sekä taiteessa ja kulttuurissa. Hanasaari järjestää kokouksia ja seminaareja, edistää monivuotisia hankkeita sekä järjestää taidenäyttelyitä, kursseja ja koulutus- ja kulttuuritapahtumia. Ohjelmatoiminnan perusrahoitus tulee Suomen ja Ruotsin valtionavustuksesta sekä hallinnollisen päämiehen eli Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston toiminta-avustuksesta.

www.hanaholmen.fi