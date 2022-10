Kunnat toivovat lisää luottamusta ja vapauksia – Kuntaliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteensa

– Valtion normiohjaus kohdistuu nyt kunnan tehtävien yksityiskohtaisiin toteuttamistapoihin. Yhteiskunnan toimivuudelle olennaista ei ole hallinnon samanlaisuus kaikissa kunnissa vaan palveluiden yhdenvertaisuus. Valtion tulee siirtyä ohjaamaan toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuutta ja antaa kunnille tilaa etsiä itse niille sopivimmat toimintatavat, hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen painottaa.

Jotta sote- ja TE 2024 -uudistusten jälkeiset uudenlaiset kunnat voivat rakentaa elinvoimaista tulevaisuutta, kuntien rahoitusjärjestelmä on uudistettava ja lakisääteisten palveluiden rahoitus turvattava.

– Jokaisella kunnalla tulee olla riittävät resurssit palveluiden järjestämiseen. Valtionosuusjärjestelmä tulee uudistaa ja valtion päätöksenteosta aiheutuneet menetykset korvata kunnille täysimääräisesti. Rahoitusjärjestelmän tulee mahdollistaa ja kannustaa erilaisiin ja joustaviin palvelujen järjestämisen ratkaisuihin ja yhteistyöhön, toimitusjohtaja Minna Karhunen tähdentää.

Kuntien suurena uutena tehtävänä on työllisyyspalveluiden järjestäminen vuodesta 2024 alkaen. Kunnille on annettava aito mahdollisuus järjestää palvelut kustannustehokkaasti paikalliset olosuhteet joustavasti huomioiden. Myös työvoiman saatavuusongelmiin on tartuttava kaikin keinoin.

– Työllisyys- ja yrityspalvelut, kotoutumista edistävät palvelut sekä koulutuspalvelut muodostavat jatkossa vahvan perustan kunnan elinvoimatehtävälle. Esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä voimakkaasti. Sen tiellä on nyt monia esteitä, jotka on purettava nopeasti, yhteysjohtaja José Valanta korostaa.

