Kunnille tarjolla EU-rahoitusta energia- ja ilmastotoimien investointisuunnitteluun 31.5. saakka

Vuonna 2020 käynnistetty European City Facility (EUCF) -projekti tukee kuntia ja paikallisviranomaisia ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelmissa investointikonseptien kehittämisessä. Toinen hakukierros päättyy 31.5., ja tukipäätöksen saajat ovat selvillä elokuussa 2021.

EUCF on tarkoitettu kaikille Euroopan unionin (sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Yhdistyneen kuningaskunnan) kuntien viranomaisille. Sen kautta on mahdollista saada taloudellista tukea niihin investointeihin, joita tarvitaan kunnan tai kuntaryhmän kestävän energian ja ilmastotoimien rahoittamiseen. EUCF tukee kunnan tai kuntaryhmän investointikonseptin kehittämistä 60 000 euron kiinteällä avustuksella per hakemus .

EUCF:n avustusta saaneet kunnat käyttävät apurahaa investointikonseptiensa kehittämiseen, joka johtaa varsinaiseen liike- ja rahoitussuunnitelmaan. Sijoituskonsepti antaa sijoittajille ja rahoituslaitoksille tarvittavat tiedot sijoitusprojektin arvioimiseksi.

EUCF-projektin ovat käynnistäneet ja sitä ohjaavat Energy Cities / Climate Alliance / Adelphi / Fedarene / Enviros. Projektin rahoitus tulee Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Ensimmäisen hakukierroksen tuloksena vuonna 2020 saatiin yli 250 hakemusta kaikista 28 tuolloin tukikelpoisesta maasta (EU ja Iso-Britannia). Tukipäätöksen sai yhteensä 30 edunsaajaa 14 maasta.

Tukipäätöksen saaneet projektit edustavat eri aloja: älykkäät verkot, kestävä liikkuvuus, kaukolämpö, asuinrakennukset, julkiset rakennukset, innovatiivinen energiainfrastruktuuri, integroitujen uusiutuvien energialähteiden rakentaminen.

Löydät lisätietoja EUCF-projektista ja voit tehdä hakemuksen verkossa: https://eucityfacility.eu/

Verkkosovellus on helppo ja nopea käyttää. Lisäksi kussakin jäsenvaltiossa on maakohtainen asiantuntija (sähköpostiosoitteet löytyvät verkkosivustolta).

Maakohtainen asiantuntija voi antaa tietoa hakuprosessista sekä tukea hakuprosessia kansallisella kielellä (esim. selventää kuntien investointi- ja osaamistarpeita, hankkeiden yhdistämistä tarvittaessa, auttaa hakemuksen englanninkielisen tarkistuksen kanssa).

Hakemukset arvioidaan useiden kriteerien mukaan. Parhaiten pisteytetyt hakemukset johtavat avustussopimukseen.

Kuntien on tärkeää rekisteröityä ja aloittaa hakuprosessi myös siinä valitettavassa tapauksessa, että sitä ei voida viimeistellä. Tällöin kunta varmistaa saavansa laitokselta palauteraportin, joka auttaa hakijaa hakemaan tukea seuraavilla kerroilla.

Tukikelpoiset kunnat ja viranomaiset

EUCF on avoin kunnille ja paikallisviranomaisille, kuntaryhmille sekä paikallisille julkisyhteisöille, jotka yhdistävät kuntia tai paikallisviranomaisia EU-27: ssä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Isossa-Britanniassa. Hakijat tarvitsevat poliittisesti hyväksytyn ilmasto- ja kestävän energian suunnitelman. Tähän sisältyvät kaupunginjohtajien yleissopimuksen puitteissa kehitetyt SEAP-ohjelmat (kestävän energian toimintasuunnitelma), SECAP-hankkeet (kestävän energian ja ilmastotoimien toimintasuunnitelma) tai vastaavat ilmasto- ja energiatavoitteisiin tähtäävät suunnitelmat ainakin vuodelle 2020 (see eligibility criteria)

Hakijoita kannustetaan yhdistämään voimansa ja resurssinsa sekä toimittamaan yhteisiä hakemuksia, jotta saataisiin aikaan kunnianhimoisempia hankkeita. EUCF-projekti koskee kaiken kokoisia kuntia – suurista kaupungeista pieniin kuntiin. Pienemmät kunnat voivat lisätä mahdollisuuksiaan onnistua hakemisessa, jos ne työskentelevät ryhmänä muiden kuntien kanssa.

Yksityiset yhteisöt eivät ole tukikelpoisia.

Mitä voidaan rahoittaa

EUCF rahoittaa toimia, joita tarvitaan sijoituskonseptin kehittämiseen: (teknisiä) toteutettavuustutkimuksia, markkina-analyyseja, sidosryhmäanalyyseja, oikeudellisia, taloudellisia ja taloudellisia analyyseja, riskianalyyseja, jne. Näitä toimia voi suorittaa organisaation oma henkilöstö tai alihankintana ulkopuoliset asiantuntijat.

Apurahalla ei voida rahoittaa varsinaisia investointeja, mutta sillä voidaan kattaa resurssien kokoamisesta syntyviä kuluja ja investointikonseptin kehittämiseksi tarvittavien palveluiden hankkimista.

Luettelo EUCF-tuen saajista ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2020:

Unkari: Gyöngyös, Hódmezővásárhely, Mórahalom, Veszprém

Kroatia: Velika Gorica, Rijeka, Karlovac

Liettua: Visaginas

Puola: Piaseczno, Sztum

Bulgaria: Dobrich

Alankomaat: Horst aan de maas, Westland, Waalwijk ja Rheden

Tanska: Nyborg, Samsoe

Belgia: Schaerbeek

Saksa: Rostock

Portugali: Cascais

Espanja: Olot, Malaga

Italia: Pinerolon alue, Ravenna, Castel San Pietro Terme, Isola Vicentina

Malta: Cottonera

Yhdistynyt kuningaskunta: Coventry, Leeds, Windsor ja Maidenhead

