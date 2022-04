Kunta-alan lakko alkaa Kuopiossa – Sosiaalialan palkat saatava vastaamaan työn vaativuutta

Lakon piiriin kuuluvat muun muassa sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit. Ulkopuolelle rajataan vain työtehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi työtaistelun ulkopuolella ovat kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät.

- Sosiaalialan korkeakoulutetut huolehtivat tukea tarvitsevista, myös näinä vaikeina aikoina. Nyt on näytettävä konkreettisesti, että heidän työtään arvostetaan. Sosiaalialan palkat on saatava vastaamaan työn vastuuta. Koska neuvottelut eivät ole edenneet, työtaistelutoimenpiteet ovat ainoa keino vauhdittaa niitä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Alan palkkaongelmien lisäksi työhyvinvoinnissa on syvälle juurtuneita ongelmia ja työntekijöiden vaihtuvuus on huomattavan suurta. Lisäksi Kuopiossa ja Pohjois-Savossa palkat ovat alemmalla tasolla kuin muualla Suomessa. Erityisen haastava tilanne on varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa, jossa uusia työntekijöitä ei matalan palkan vuoksi saada rekrytoitua.

Talentian Pohjois-Savon alueyhdistyksen puheenjohtajan, varhaiskasvatuksen opettaja Reetta Turusen mukaan työtaistelutoimiin on varauduttu.

- Kuopiossa lakkovalmius on hyvä ja me jukolaiset puhallamme yhteen hiileen. Nyt on tositoimien aika, jotta tilanne saadaan vielä käännettyä paremmaksi kaikkien pohjoissavolaisten kannalta,Turunen sanoo.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat.

Mielenilmauskulkue 12.4. klo 12 Kuopiossa

JUKOn Kuopion paikallisryhmä järjestää 12.4. klo 12–14.30 mielenilmauksen ja toritapahtuman kunta-alan ammattilaisten oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta Kuopiossa. Mielenilmauskulkue lähtee klo 12 liikkeelle Satamatorilta. Päätepisteessä Kuopion torilla on luvassa puheita, musiikkia ja tarjoilua.

Talentia vaatii palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille



Talentia tavoittelee monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava eikä työaikaa saa pidentää.

- On ehdottoman tärkeää saada tulevaan sopimukseen monivuotinen palkkaohjelma, jotta osaajat eivät karkaa tältä alalta. Palkkaohjelmaan sisältyvien korotusten avulla saataisiin palkat vastaamaan työn vaativuutta ja työhön vaadittavaa korkeaa osaamista, Karsio toteaa.