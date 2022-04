Kunta-alan lakko alkoi Oulussa – sosiaalihuollon ammattihenkilöiden palkkaohjelma välttämätön

Talentia hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen: Työajan pidennys vaarantaa työntekijöiden terveyden 30.3.2022 18:11:43 EEST | Tiedote

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö ei hyväksynyt valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan 29.3. tarjoamaa sovintoesitystä kunta-alan työriidan ratkaisuksi. Myös Talentian jäseniä neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hylkäsi sovintoesityksen. – Valitettavasti esitys on niin kaukana Talentian tavoitteista, että emme sitä voineet hyväksyä. Esityksessä ei ollut sanaakaan palkkaohjelmasta, jonka me puolestamme näemme välttämättömänä sosiaalialan korkeakoulutettujen palkan saamiseksi työn vaativuutta vastaavalle tasolle, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo. Sovintoesityksessä palkkojen yleiskorotukset eivät myöskään olleet ns. yleisen linjan mukaisia ja työaika olisi pidentynyt mm. sosiaalityöntekijöillä ja kuraattoreilla, vaikka juuri heistä on nimenomaan kunnissa huutava pula. – Tämä oli kyllä märkä rätti vasten kasvoja. Sosiaalialalla kärsitään vakavasta kuormituksesta, ja jo nyt isolla osalla on vaikeuksia palautua raskaasta työstää