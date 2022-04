Kunta alan lakko alkoi Rovaniemellä – palkat saatava vastaamaan työn vaativuutta

Lakossa olevat työntekijät kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) tai yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. Näitä ovat esimerkiksi sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit.

- Sosiaalialan korkeakoulutetut tekevät äärimmäisen vaativaa ja vastuullista työtä. He huolehtivat suojelua tarvitsevista lapsista, vammaisista sekä ikääntyneistä ja varmistavat, että meillä on turvallinen ja hyvinvoiva yhteiskunta. Työ on hyvin vaativaa ja vastuullista, mutta palkassa se ei näy. Vaadimme, että epäkohta korjataan. Lakko on nyt ainoa keino saada neuvotteluita eteenpäin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Kunta-alan neuvottelut alkoivat toden teolla jo tammikuussa, mutta ne keskeytyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 28.2.2022. Työriita siirtyi valtakunnansovittelijalle, jonka sovitteluesitys ei vastannut millään tasolla työntekijöiden vaatimuksia, joten sitä ei voitu hyväksyä.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin jukolaiset liitot, Talentian lisäksi muun muassa Lääkäriliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Akavan Erityisalat. Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Sosiaalialalla tehdään työtä, jossa kyse on ihmisten elämästä

Rovaniemen kaupungilla aikuissosiaalityössä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista vastaava Seita Torikka osallistuu Talentian jäsenenä lakkoon. Hän saa palkkaa kuukaudessa vajaa 3300 euroa. Yliopistotutkintoa edellyttävän laillistetun sosiaalityöntekijän keskipalkka Suomessa on 3447 euroa. Rovaniemellä palkat ovat siis jopa alempana kuin muualla maassa.

-Palkkani on surkea työn vaativuuteen ja vastuullisuuteen nähden. Me sosiaalityöntekijät teemme viranhaltijapäätöksiä ja myönnämme tärkeitä palveluita, jotka rahoitetaan julkisilla varoilla. Päätöksenteko ja asiakkaiden palvelutarpeiden arvioiminen on hyvin vaativaa työtä, johon liittyy monimutkainen prosessi ja paljon erilaisia lakeja. Tässä työssä on kyse ihmisten elämästä, Seita Torikka sanoo.

Myös aikuissosiaalityöntekijän virasta kehittäjäsosiaalityöntekijän tehtävää väliaikaisesti hoitava Jonna Lindholm Rovaniemeltä allekirjoittaa työn vaativuuden ja palkan välisen raskaan epäsuhdan.

-Työni aikuissosiaalityössä on asiantuntijatyötä, jossa autetaan vaativissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Me sosiaalityöntekijät olemme yiopistokoulutettuja yhteiskuntatieteiden tai valtiotiotieteiden maistereita ja kaupungin maksama 3300 euron palkka on kyllä kaukana siitä, mitä työstämme pitäisi maksaa, Jonna Lindholm sanoo.

Mielenilmaus 6.4. oikeudenmukaisemman palkkauksen puolesta

JUKOn Rovaniemen paikallisryhmä järjestää 6.4. klo 12-14 mielenilmauksen kunta-alan ammattilaisten oikeudenmukaisen palkkauksen puolesta Lordin aukiolla Rovaniemellä. Mielenilmaus alkaa Rovaniemen kaupungintalon pihalta, josta siirrytään kulkueena Lordin aukiolle noin klo 12.15 mennessä. Tapahtumassa puhuu mm. Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia tavoittelee palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Työstä on maksettava kunnon palkka, jos halutaan, että ala ei ajaudu kriisiin, Karsio sanoo.

Lisätietoja:

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio puh. 044 541 5955, email. jenni.karsio@talentia.fi.

Rovaniemeläinen sosiaalityöntekijä Seita Torikka p. 044 530 8378

Rovaniemeläinen sosiaalityöntekijä Jonna Lindholm puh. 040 541 0205

Jenni, Seita ja Jonna osallistuvat 6.4. mielenilmaukseen Rovaniemellä ja ovat valmiita antamaan haastatteluita niin mielenilmauksessa kuin myös päivän aikana.