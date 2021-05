Kuntaliiton kuntamarkkinoinnin SM-kilpailutöistä tuomaristo valitsi 10 parasta shortlistalle

Jaa

Tänä vuonna Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistui neljäkymmentäkuusi (46) kilpailutyötä, joista kymmenen (10) on valittu nyt shortlistalle. Kilpailutöistä näki selvästi, että kuntamarkkinointi on kehittymässä vahvemmin strategiaa tukevaksi ja edistäväksi toiminnaksi. Moni kilpailu työ sisälsi pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, joka etenee strategiatasolta aina käytännön markkinointitekoihin.

SM-kilpailun monipuolisuutta kuvaavat kampanjat, jotka toteutettiin mm. Korona-ajan, tapahtumien hyödyntämisen, aluebrändin rakentamisen, asukasviestinnän, hankintojen tai viestinnän läpinäkyvyyden ympärille. Ilahduttavaa oli havaita, että useissa kampanjoissa osallistetaan asukkaita ja yhteistyötä tehdään alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Kunnat hankkivat nykyään entistä enemmän kokonaisvaltaista markkinoinnin suunnittelua, samalla kun omaa osaamista on vahvistettu. Mitattavuus ja raportointi on parantunut aikaisempiin vuosiin nähden, tosin tuomariston arvioidessa kilpailutöitä tuli esille, että tavoitteiden asettamisessa on vielä haastetta.

Kisaan esitetyissä töissä markkinointikeinoina on käytetty muun muassa aitoja henkilökohtaisia tarinoita, joihin syntyy vahva emotionaalinen sidos ja sitä kautta samaistumismahdollisuus. Tuomariston mielestä ilahduttavaa oli, että markkinointi mielletään investoinniksi. Markkinointi ja viestintä tulisi mieltää osaksi kunnan investointiprosesseja jo suunnitteluvaiheessa, koska ilman markkinointia ja viestintää investoinnista jää merkittävä vetovoimatekijä käyttämättä.

Kilpailun tuomaristo arvioi töitä erityisesti niiden tuloksellisuuden perusteella suhteessa tavoitteisiin ja budjettiin. Markkinoinnin pitkäjänteisyys ja liittyminen kunnan strategiaan on tärkeää, mutta samalla myös käytännön toteutus ja kohderyhmien oikea valinta on merkittävää.

Kolme palkintosijaa ratkaistaan kymmenen shortlistalle valitun joukosta, lisäksi jaetaan yksi tai useampia kunniamainintoja. Kaikki osanottajat saavat tuomariston arviot töistään tunnustuksena ja jatkotyön kehittämiseksi. Shortlistalle valitut saavat arviot 15.9. jälkeen ja muut kesäkuun aikana.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 16. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailun tarkoituksena on vahvistaa kuntien, seutujen ja alueiden markkinointi- ja viestintäosaamista sekä jakaa hyviä käytäntöjä. Kilpailun takana ovat kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA.

Kilpailun palkinnot jaetaan Kuntamarkkinoilla Helsingissä 15. syyskuuta.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun shortlistatyöt 2021 aakkosjärjestyksessä:

Alajärven kaupunki, Lappajärven kunta, Vimpelin kunta: Kuntajohtajien marssi: yhteistyöstä voimaa aluemarkkinointiin

Kuntajohtajien marssi: yhteistyöstä voimaa aluemarkkinointiin Helsingin kaupunki: Helsingin kaupungin "kaikkien aikojen #etävappu"

Helsingin kaupungin "kaikkien aikojen #etävappu" Helsingin kaupunkiympäristön toimiala: Parempaa katutyöviestintää

Parempaa katutyöviestintää Iisalmen kaupunki & By Iisalmi -kumppaniverkosto: Rock by Iisalmi! - tehdään ihmeitä 100 % rockilla asenteella

Rock by Iisalmi! - tehdään ihmeitä 100 % rockilla asenteella Imatran kaupunki ja Imatra Base Camp Oy: Imatran koulukampanja

Imatran koulukampanja Jyväskylän kaupunki/Business Jyväskylä: Elämäsi kangas - digimarkkinointikampanja rakentamaan aluebrändia ja vauhdittamaan

Elämäsi kangas - digimarkkinointikampanja rakentamaan aluebrändia ja vauhdittamaan Kestävä Lahti -säätiö: Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021: kaupunkisukset

Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021: kaupunkisukset Kouvolan kaupunki: Uusi alku Kouvolassa

Uusi alku Kouvolassa KUUMA-seutu liikelaitos ja kaikki 10 KUUMA-kuntaa: Elämä on grillijuhla/KUUMA-seutu

Elämä on grillijuhla/KUUMA-seutu Mikkelin kaupunki: Mikkelin synttärisaunat 7.3.2020- yhteisöllinen, maksuton saunatapahtuma Mikkelin torilla

Mikkelin synttärisaunat 7.3.2020- yhteisöllinen, maksuton saunatapahtuma Mikkelin torilla Nurmijärven kunta: Seitsemän veljestä 150 -juhlavuosi

Seitsemän veljestä 150 -juhlavuosi Porin kaupunki: Älä lähde sinne - Yyterin rakentaminen yhdistettynä markkinointiin takasi huipputulokset

Älä lähde sinne - Yyterin rakentaminen yhdistettynä markkinointiin takasi huipputulokset Pudasjärven kaupunki: Järjen äärellä kampanja

Shortlistatöihin pääsee tutustumaan kilpailualustalla ja omaa suosikkiaan voi äänestää tykkäämällä toimintamallista. Yleisön suosikki julkaistaan myös 15.9. Kuntamarkkinoilla.

Tuomariston kokoonpano:

Toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry

Toiminnanjohtaja Hannu Komu, Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry

Tutkimusjohtaja Teemu Moilanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Asiantuntija Ida Honkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Markkinointipäällikkö Eija Rautiainen, Kuntaliitto

Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö Eija Rautiainen, Suomen Kuntaliitto, Puh. +358 45 3161 600, eija.rautiainen@kuntaliitto.fi