Kuntaliiton luottamuselimet saivat uudet puheenjohtajat – Sazonov tarttuu valtuuskunnan ruoriin, Räsänen jatkaa hallituksessa

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittu Kokoomuksen Daniel Sazonov on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari. Sazonov toimii myös Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana ja Kokoomuksen strategiapäällikkönä. Tuore puheenjohtaja johtaa puhetta valtuuskunnassa, joka on Kuntaliiton ylin toimielin.

- Kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Nyt on aika keskittyä kuntiin, kaupunkeihin ja niiden edellytyksiin menestyä. Kuntaliiton on oltava entistäkin vahvemmin kuntien ja kaupunkien ääni julkisessa keskustelussa. Sen lisäksi on löydettävä toimivat tavat tehdä yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa, Sazonov toteaa.

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa pitkän linjan kuntapoliitikko Joona Räsänen. Räsänen on toiminut kansanedustajana, Kuntaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtajana sekä ollut mukana Kuntaliiton hallituksessa.

- Kuntaliiton on jatkossakin oltava vaikuttava kumppani kunnille. Tämä tarkoittaa edunvalvontamme ja palvelutoimintamme kehittämistä vastaamaan entistä paremmin erityyppisten kuntien tarpeisiin, sanoo Räsänen.

Kuntaliiton 76-jäseninen valtuuskunta ja 15-jäseninen hallitus valitaan joka neljäs vuosi. Valtuuskunta valittiin kunnissa toimitetuilla valtuuskunnan vaaleilla. Kuntaliiton hallituksen poliittiset voimasuhteet määräytyvät edellisen kevään kuntavaalien tuloksen mukaan. Kuntavaalien tulos näkyy myös valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajistoissa.

Kuntaliiton valtuuskunnan varapuheenjohtajat:

I varapuheenjohtaja Piritta Rantanen, Jämsä, SDP

II varapuheenjohtaja Mirja Vehkaperä, Oulu, Kesk.

Kuntaliiton hallituksen varapuheenjohtajat:

I varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen, Tampere, Kok.

II varapuheenjohtaja Markku Rossi, Kuopio, Kesk.

Lisätiedot:

Kuntaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Daniel Sazonov p. 09 310 36040

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen p. 050 547 5590

toimitusjohtaja Minna Karhunen p. 050 3495 460

johtava lakimies Riitta Myllymäki p. 050 3495 460

Kuntaliiton hallituksen kokoonpano toimikaudelle 2022-2025

Kuntaliiton valtuuskunnan kokoonpano toimikaudelle 2022–2025