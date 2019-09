Kuntaliitto etsii jälleen Suomen liikkuvinta kuntaa

Kolmatta kertaa järjestettävässä Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa etsitään jälleen kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia monipuolisesti edistänyttä kuntaa.

Kilpailu on osa valtakunnallisen Urheilugaalan ohjelmaa ja sen järjestää Kuntaliitto yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tänä vuonna kilpailun teemana on liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi tehty yhteistyö.



Lisää liikettä yhteistyöllä



Kilpailussa etsitään kuntaa, joka tekee monipuolista yhteistyötä yli sektori- ja organisaatiorajojen kuntalaisten liikkeen lisäämiseksi. Valinnassa painotetaan erityisesti sitä, kuinka kunta on onnistunut kokoamaan yhteen eri toimijoita ja edistää kaikkien kuntalaisten monipuolista liikkumista. Viime vuonna kilpailun voittajaksi selviytyi Oulu.



– Suomen liikkuvin kunta -kilpailulla Kuntaliitto haluaa tehdä näkyväksi sitä hyvää työtä, jota kunnissa tehdään liikkumisen lisäämiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla haluamme nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä kuntakentälle jaettavaksi, sanoo liikunta- ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker Kuntaliitosta.



Kilpailu on avoin, maksuton ja tarkoitettu kaikille kunnille. Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu keskiviikkoon 16.10. klo 12.00 mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/30EBB0C99D0AA68A



Asiantuntijaraati valitsee ehdokkaista kolme finalistia, jotka julkistetaan Ylen suorassa lähetyksessä 7.12. alkaen. Voittaja palkitaan Uno-pokaalilla Helsingin Hartwall Arenalla 16.1.2020 järjestettävässä Urheilugaalassa.



Lisätietoja kilpailusta: kuntaliitto.fi/liikkuvinkunta

Lisätietoja:

Mari Ahonen-Walker

erityisasiantuntija, Kuntaliitto ry

puh. 050 452 6433