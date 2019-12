Kuntaliitto ja FCG kehittävät palveluitaan kuntien talouden hallintaan ja ennakointiin

Kuntaliitto ja FCG käynnistävät vuoden 2020 alussa yhteishankkeen, jossa kehitetään yhdessä kuntien kanssa kuntatalouden hallintaan ja ennakointiin liittyviä palveluita. Kehittämistyön tavoitteena on tukea kuntia talouden kestävyyden prosessin eri vaiheissa sekä tarjota konkreettisia työkaluja talouden tasapainon ylläpitämiseen ja taloudellisen tehokkuuden parantamiseen.

– Kuntatalouden tilanne on erittäin vaikea, ja talouden tasapainottaminen on meneillään tai edessä valtaosassa kunnista. Arvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu talouden sopeutumispaine on seuraavien kolmen vuoden aikana yhteensä jopa lähes 10 miljardia euroa. Tässä tilanteessa myös Kuntaliitto-konsernin pitää pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja palvelemaan jäsenkenttäämme taloushaasteista selviämiseksi, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina toteaa.

– Talouteen liittyvät huolenaiheet nousevat jatkuvasti vahvemmin esille keskusteluissa kunta-asiakkaidemme kanssa. Pyrimme kuntien strategisena kumppanina vastaamaan tähän huoleen kehittämällä palveluitamme niin, että ne auttavat kuntia tietoon perustuvassa talouden johtamisessa. On selvää, että rahaa ei riitä kaikkeen, mutta toimintaa systemaattisesti optimoimalla se saadaan riittämään paremmin, sanoo Mari Puoskari, FCG:n toimitusjohtaja.

Projektijohtajaksi valittu Jukka Laiho

Projektin vetäjäksi on valittu KTM Jukka Laiho, jolla on monipuolinen talouden osaaminen sekä kunta- että yrityssektorilta. Aiemmin Laiho on toiminut mm. Turun talous- ja strategiaryhmän johtajana sekä Väylä-viraston talousjohtajana. Laiho aloittaa työn 7. tammikuuta 2020.

Kehittämistyön osana kootaan ja käynnistetään verkostohanke keväällä 2020, johon osallistuvat kunnat saavat tukea oman taloutensa hallintaan ja toimivat samalla hankkeessa kehitettävien menetelmien pilotteina.



