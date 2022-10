Kuntaliitto perustaa yhtiön takaamaan hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut

Neuvotteluja on käyty hyvinvointialueiden kanssa vahvassa yhteistyössä ja näiden neuvottelujen lopputuloksena on päädytty myönteiseen lopputulokseen. Kuntaliiton hallitus on päättänyt, että Kuntaliitto perustaa Hyvinvointialueyhtiö Oy:n. Ratkaisu luo edellytykset mm. sote-muutostuen jatkumiselle, neuvontapalveluiden säilymiselle, lainsäädäntötyön edunvalvonnalle sekä tarjoaa hyvinvointialuelähtöiselle edunvalvonnalle toimivan verkostoalustan takaamaan hyvinvointialueille siirtymävaiheen palvelut.

Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu perjantaina 28.10.2022. Yhtiön teknistä rakentamista jatketaan hyvinvointialueiden johdolla. Perustamisasiakirjassa annetun valtuutuksen nojalla hallitus päättää suunnata maksullisen osakeannin hyvinvointialueille, HUS Yhtymälle sekä Helsingin kaupungille vielä tämän vuoden aikana. Kun hyvinvointialueet ovat merkinneet yhtiön osakkeita ja ovat tulleet Hyvinvointialueyhtiön omistajiksi, he valitsevat yhtiön varsinaisen toimitusjohtajan ja hallituksen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii määräajan johtava lakimies Johanna Sorvettula Kuntaliitosta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Pirkanmaan muutosjohtaja Jukka Alasentie.

- Hyvinvointialueet saavat perustettavan yhtiön osaamisesta vahvan lähtökohdan uuden yhtiön toiminnalle. Tarvitsemme yhteistä valmistelua edunvalvonnan tueksi ja yhtiötä hyvinvointialueiden monenlaisen yhteistyön alustaksi. Yhtiön toiminta sovitetaan vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita, toteaa Alasentie.

Lisätiedot:

Minna Karhunen

Toimitusjohtaja

Kuntaliitto

+358 9 771 2000

Minna.Karhunen@kuntaliitto.fi

Jukka Alasentie

Muutosjohtaja

Pirkanmaan hyvinvointialue

Puh. 0500 733 620

jukka.alasentie@pirha.fi

Johanna Sorvettula

Johtava lakimies

Kuntaliitto

+358 9 771 2067, +358 50 472 1378

Johanna.Sorvettula@kuntaliitto.fi