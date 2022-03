Kuntamarkkinoinnin SM-kisa on täällä taas jo 17. kerran

Viime aikoina on ollut vaikeaa olla huomaamatta Porin Porisuhdetta? Siinä vasta esimerkki, miten kunnat tekevät tänä päivänä markkinointiaan. Viime vuoden SM-kisan voittaja Iisalmi toteutti systemaattista markkinointia 100 % rockilla asenteella. Mitä teidän kuntanne on tehnyt markkinoinnin eteen, sen me haluaisimme kuulla!

Kilpailuun ilmoittautumien auki nyt 18.3. saakka

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestetään nyt 17. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailuun on osallistunut vuosien varrella jo noin 700 markkinointiprosessia tai ‑kampanjaa mm. elinkeino-, matkailu- ja asukasmarkkinoinnin sekä henkilöstöviestinnän alueilta.

Tavoitteena on korostaa markkinoinnin merkitystä alueen elinvoiman ja kehityksen tukena sekä tarjota innovatiivisia ja hyödyllisiä ideoita ja malleja hyödynnettäväksi koko kuntakentälle.

Kilpailun ilmoittautumisaika on 1.3.–18.3.2022 ja materiaalien viimeinen jättöpäivä 13.4.2022.

Voittaja julkaistaan syyskuussa 2022 Kuntamarkkinoilla

Shortlistalle valitut työt julkaistaan 7.6.2022 ja voittajat selviävät 14.9.2022 Kuntamarkkinat-tapahtumassa.

Järjestäjinä toimivat Suomen Kuntaliitto ry, Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry ja Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry. Kilpailun yhteistyöyritykset Sanoma ja Miltton mahdollistavat kampanjapalkinnot.