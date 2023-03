Kuntaministeri Sirpa Paatero: Politiikan on korkea aika kiinnostua digitalisaatiosta

- Samalla meillä on kuitenkin merkittävä vastuu siitä, että suuntamme digitalisaation kehityksestä on tarkkaan pohdittu. Joko olemme siitä suunnasta mukana päättämässä tai sitten se tulee meille annettuna. Poliitikkojen tehtävänä on ennen kaikkea huolehtia, että kehitys kulkee oikeaan suuntaan, Paatero toteaa.

Paatero on huolissaan siitä, että digitalisaation mahdollisuudet eivät juuri herätä keskustelua politiikassa, vaikka digitalisaatio on yksi tärkeimmistä ilmiöistä tällä ja seuraavilla vuosikymmenillä.

- Digitalisaatio tulee ratkaisemaan sen, millainen on työn tuottavuus jatkossa, miten maamme työvoima riittää ja millainen elintaso meillä on. Politiikan on korkea aika kiinnostua digitalisaatiosta, Paatero kommentoi.

Paatero kuitenkin muistuttaa, että digitalisaatio on loppujen lopuksi vain työkalu. Yhteiskunnan tulee aina toimia ihmisten ehdoilla ja politiikan tehtävänä on huolehtia, että digitalisaatio ei saa myöskään syrjäyttää ketään. Digitalisaatiossa piilee myös muita riskejä, jotka on tiedostettava.

- Kehityksen mukana yhteiskunnan on laajasti varauduttava myös siihen, että uutta teknologiaa voidaan käyttää vihamieliseen toimintaan, kuten valeuutisten levittämiseen ja yhteiskunnallisten jakolinjojen rakentamiseen. Tätä vastaan voimme kamppailla vahvistamalla yhteiskunnan sähköisen infran kestävyyttä, suomalaisten digitaalista sivistystä ja tietoa riskeistä, Paatero päättää.