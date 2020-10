Kuntoilusta ja hyvinvoinnin kuluttamisesta on tullut globaali trendi

Tuore teos syventyy kuntokeskusten kehittymiseen 15 Euroopan maassa sekä kuvaa niin sanotun fitness-ilmiön laajentumista valtavaksi bisnekseksi ja ihmisten liikuttajaksi eri puolilla maailmaa.

Kuntosaliharjoittelusta on viimeisen lähes 50 vuoden aikana kehittynyt yksi nopeimmin kasvavista fyysisen aktiivisuuden muodoista etenkin kehittyneissä maissa. Kuntosalillakäynti on osa nykypäivän elämäntapaa ja siitä on tullut miljoonien ihmisten harrastus. Kysynnän kasvaessa erilaisten kuntoilu- ja siihen liittyvien terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjonta on lisääntynyt räjähdysmäisesti etenkin 2000-luvulla.

- Kuntokeskustoimiala tarjoaa tänä päivänä valtavan määrän erilaisia liikuntavaihtoehtoja. Vaikuttaa myös siltä, että toimiala on onnistunut sopeuttamaan toimintaansa taloudellisissa suhdanteissa. Tämä tosin koskee tilannetta ennen korona-pandemiaa, tutkija Hanna Vehmas Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sanoo.

Kuntokeskustoimiala on muuttunut vuosikymmenten saatossa perinteisestä ´old school` painonnostosaleista kaupalliseksi liiketoiminnaksi, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia, monipuolisia ja trendikkäitä liikunta-, terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä jäsenyyspaketteja maksukykynsä puolesta hyvin heterogeeniselle joukolle asiakkaita.

Vaikka kuntoilubuumilla on ollut parhaat edellytykset kasvaa nimenomaan korkean elintason maissa, on ilmiö levittäytynyt myös kehittyviin maihin.

- Tämä puolestaan kielii ilmiön globalisoitumisesta sekä perinteisten kansallisten liikuntakulttuuristen raja-aitojen madaltumisesta sekä eri maiden välisten harrastamiserojen vähenemisestä, Vehmas jatkaa.

Springer Internationalin uutuusteoksesta Fit for the Future? The Rise and Size of the Fitness Industry in Europe (2020) tarkastellaan tilastotietojen ja tapauskohtaisten esimerkkien valossa 15 Euroopan maan kuntokeskustoimintaa sekä tarkastellaan ilmiötä myös kansainvälisten tilastojen valossa.

Kirjan toimittajina ovat Jeroen Scheerder ja Kobe Helsen KU Leuvenistä sekä Hanna Vehmas Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Suomen osuutta koskevan artikkelin Fitness in Finland: Department Stores of Healthy Life Styles ovat kirjoittaneet liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijat Antti Laine ja Hanna Vehmas.

Lisätietoa teoksesta:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-533489#editorsandaffiliations