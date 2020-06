Kuparivuoren skeittiparkin laajennustyö on saatu valmiiksi: ”Varsinais-Suomen paras”

Kuparivuoren skeittiparkin vuoden 2020 laajennustyö on tullut valmiiksi. Työt aloitettiin huhtikuun viimeisellä viikolla, ja nyt skeittiparkkiin odotetaan vielä uusia kaiteita väliaikaisten tilalle. Laajennusosa on kuitenkin jo valmis ja kokonaisuudessaan kaikkien käytettävissä.

Skeittiparkkia on työn aikana monipuolistettu ja laajennettu. Ramppien laajennusten myötä skeittiparkkiin on saatu hienoja uusia kaarteita ja vauhdikkaita mäkiä. Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg kertoo, että vanhat vaneriset rampit poistettiin, ja ne korvattiin uusilla betonisilla rampeilla.

– Vanerilevyt vaativat huoltoa kahden vuoden välein, etteivät ne lähde repsottamaan. Uudet rampit mahdollistavat scootilla ja skeittilaudalla esteettömän menon. Skeittiparkki on nyt myös huoltovapaampi, Holmberg kertoo.

Skeittiparkin pääsuunnitelman on tehnyt Aleksi Fräki. Mukana suunnittelussa on ollut myös naantalilainen monivuotinen harrastaja Juho Nummelin.

– Skeittiparkki on ehkä jopa Varsinais-Suomen paras. Vaikka budjetit eivät ole olleet isoja, projektissa on haettu parasta, mitä rahalla voi saada. Skeittiparkki on huolella suunniteltu ja hyvin tehty – paikalla on ollut oikeat tekijät, joita ei ole kuin kourallinen Suomessa. Naantalin kaupungin puolesta työtä on voitu tehdä joustavasti, ja täällä on hyvin ymmärretty, mikä projektissa on ollut tärkeää, skeittipaikkasuunnittelija Fräki kuvailee.

Kuparivuoren skeittiparkki on suunniteltu ja toteutettu useassa osassa, ja se onkin ollut Fräkin mukaan suunnittelussa haastavinta. Skeittiparkin uudistus- ja laajennustöitä on tehty vuosina 2016, 2018 ja nyt 2020. Suunnitelman viimeinen osa päästään toivottavasti toteuttamaan kesällä 2021, jolloin myös viimeinen vanerinen ramppi poistuisi. Kuparivuoren skeittiparkki on pinta-alaltaan yhteensä noin 1 000 neliömetriä.

– Kuparivuoren skeittiparkilla on pitkä, parinkymmenen vuoden taakse ulottuva historia. On hienoa, että kaupunki on panostanut sen kehittämiseen ja Kuparivuoreen on saatu tällainen lippulaiva aikaiseksi, Fräki toteaa.

Uudistustyöhön lähdettiin käyttäjien toiveesta. Holmbergin mukaan skeittiparkki on ollut hyvin suosittu. Vaikka laajennustöiden ajan osa skeittiparkista oli työmaana, paikka houkutteli silti useampia harrastajia päivittäin.

Fräki pitää skeittiparkkien rakentamis- ja uusimistöitä tärkeinä, sillä niille on valtava kysyntä. Skeittaamisen, scoottaamisen ja bmx-pyöräilyn suosio kasvaa jatkuvasti, eikä nytkään paikkoja ole tarpeeksi harrastajille.

– Skeittiparkkien rakentaminen on lisäksi halpaa, ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Nuorisolle pitää olla tarjolla mielekästä tekemistä, jotta he eivät ajaudu syrjäytymisen tielle. Siinä säästyy pitkä penni, Fräki sanoo.

Kuparivuoren skeittiparkki on kaikkien vapaasti käytettävissä. Skeittiparkissa tulee huolehtia omat roskat roska-astiaan ja ottaa toiset käyttäjät huomioon rampeilla. Kypärän käyttö on erittäin suositeltavaa.