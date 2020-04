Kurio valittu maailman parhaiden itsenäisten toimistojen joukkoon

Campaign-lehti ja thenetworkone nostivat Kurion The World’s Leading Independent Agencies -listalle. ”Tämä on yksi osoitus pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta asiakastyöstä”, summaa Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas.

LONTOO, 20.4.2020 - - Maailman laajin itsenäisten toimistojen verkosto thenetworkone on nostanut Kurion The World’s Leading Independent Agencies -listalle. Yhdessä Campaign-lehden kanssa vuosittain koottava listaus sisältää yhdeksän toimistoa, jotka on valittu verkoston yli 1200 toimistosta ympäri maailman. ”Verkoston toimistot edustavat omien alojensa terävintä kärkeä. Hyvänä esimerkkinä Kurio, joka sijoittui Holmes Reportin tutkimuksessa EMEA-alueen luovimmaksi toimistoksi viime vuonna”, kertoo thenetworkonen perustaja Julian Boulding.

”Meille on kunnia päästä sosiaalisen median toimistona maailman parhaiden luovien toimistojen joukkoon. Olemme vakiinnuttaneet paikkamme suomalaisessa toimistokentässä ja vieneet osaamista ahkerasti maailmalle esimerkiksi puhujina Cannes Lionsissa”, kertoo Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas.

”Viime vuosi oli meille kaikilla mittareilla Kurion paras. Aloitimme laajan yhteistyön esimerkiksi Fazerin ja Keskon kanssa ja liikevaihto nousi yli 3 miljoonaan euroon. Olemme kasvaneet keskisuurten toimistojen joukkoon Suomessa. Siinä merkittävänä tekijänä on ollut somen strategisesti kasvanut rooli ja meidän kykymme yhdistää maailmanluokan luova suunnittelu, tuloksellinen kanavien käyttö ja jatkuvasti oppiva, numeroihin pohjaava yhteistyömalli”, Opas jatkaa. ”Itsenäisten toimistojen thenetworkoneen liittyminen on tuonut toimintaamme erityisesti lisää kansainvälisyyttä. Vaikka meitä on lähestytty eräiden alan ketjujen toimesta, tällä hetkellä itsenäisesti toimiminen on meille luontevin valinta.”

”Vallitsevalle poikkeustilanteelle ei kukaan ole immuuni, mutta sometoimistona jatkuva muutos on meillä DNA:ssa. Olemme jo vuosia rakentaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa toimintamallia, joka osoittaa nyt vahvuutensa. Yhdessä viikossa päivitimme käytännössä kaikkien asiakkaidemme luovat sisällöt vastaamaan muuttunutta tilannetta. Euroakaan ei ehtinyt mennä hukkaan. Kaiken lisäksi somen käyttöluvut ovat historiallisen korkealla, mistä somemarkkinointiin panostavat saavat nyt täyden hyödyn irti. Kiihtyvästi muuttuva maailma vaatii jatkuvaa reaktiokykyä ja se on myös Kurion ydin.”

Itsenäisten toimistojen ketju thenetworkone on perustettu vuonna 2003. Siihen kuuluu yli 1200 toimistoa 109 eri maasta. Ketjun jäsenyritykset edustavat laajasti markkinointiviestinnän eri osa-alueita kuten PR, media, digi, B2B ja B2C. The World’s Leading Independent Agencies -lista valitaan näiden joukosta perustuen luovuuteen ja mielipidejohtajuuteen.