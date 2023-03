Kuriolle kolme palkintoa SABRE Awards EMEA -gaalasta

Kurion asiakkailleen tekemät kampanjat palkittiin kolmasti maailman laajimmassa viestintäkisassa SABREssa. Kaksi palkintoa meni Wärtsilä Energyn työlle Europe’s Energy Future. Kolmas voitto meni Fazer Remix -lakritsipussin lanseeraukselle. SABRE Awards EMEA -palkinnot jaettiin Frankfurtissa järjestetyssä gaalassa torstaina 23.3.2023.



Kategoria: Multi-Country Programme

Asiakas: Wärtsilä Energy

Kampanja: Europe's Energy Future

Luova toimisto: Kurio

Viestintätoimisto: Greenhouse Communications

Kategoria: Digital/Print Media: Business/Trade Media

Asiakas: Wärtsilä Energy

Kampanja: Europe's Energy Future

Luova toimisto: Kurio

Viestintätoimisto: Greenhouse Communications

Kategoria: Product Placement (Entertainment Vehicle)

Asiakas: Fazer Makeiset

Kampanja: Remix Is The New Black

Luova toimisto: Kurio

Tuotantoyhtiö: Juha Ilmari Laine



Wärtsilä Energyn keväällä 2022 tehty Europe’s Energy Future -kampanja tarttui sen hetken kuumimpaan aiheeseen: energiakriisiin. Hetki oli täydellinen asiantuntijamielikuvan vahvistamiseen. Osaaminen ja ratkaisut löytyivät Wärtsilä Energyltä, mutta niille tarvittiin huomioarvio. Se saavutettiin ottamalla B2C-markkinoinnin keinot B2B-markkinoinnin käyttöön.

Kampanja tehtiin ennätysajassa – briefistä ulostuloon alle neljässä viikossa. Aikataulusta huolimatta tulokset olivat ennätyksiä rikkovat: tavoittavuus oli yli 1,3 miljardia ja ansaitun median arvo 2,5 miljoonaa euroa. Esimerkiksi BBC, Financial Times ja Forbes kirjoittivat Wärtsilä Energyn ratkaisuista. Kampanjan digimainoksista ohjattiin verkkosivulle raporttiin, jonka parissa vietettiin keskimäärin yli seitsemän minuuttia. SABREn lisäksi työ on palkittu muun muassa ICCO Global Awards- ja European Excellence Awards -kisoissa.

Fazer Remixin kampanjassa tehtiin kiertotalouden hengessä karkkipussiroskasta huippumuotia. Haastoimme nuoren suunnittelijan Joona Rautiaisen luomaan iltapuvun Remix-pusseista. 316 karkkipussista syntyi upea mekko, joka nähtiin mainosspotissa drag-taiteilija Miss Divetin päällä. Tv-mainonnan käynnistyttyä iltapuku päätyi myös Jussi-gaalaan tilaisuuden juontajan Niina Lahtisen yllä. Juhlallisuuksien jälkeen asu oli esillä second hand -muotiliike Reloven ikkunassa, josta se huutokaupattiin hyväntekeväisyyteen.

Kampanjalla pyrittiin puhuttelemaan erityisesti nuorta yleisöä, jolle vastuullisuus, kuten pakkausten kierrätettävyys, on tärkeä valintakriteeri. Tulokset kohderyhmässä olivat erinomaiset: preferenssi kasvoi 38 % ja kuukausittainen käyttö 39 %. Myynti kasvoi 5 % – merkittävä saavutus markkinajohtajan asemassa. Kampanjassa onnistuttiin hyvin kertomaan Fazerin vastuullisista pakkauksista: Yli 99 % Fazerin makeistuotteiden pakkausmateriaaleista voidaan joko kierrättää, uudelleen täyttää tai hyödyntää energiana. Remix-pusseista on vuodesta 2019 lähtien pystytty vähentämään muovia jo 70 225 neliömetriä eli lähes kymmenen jalkapallokentällisen verran. Kampanja on aiemmin palkittu Berliinissä järjestetyssä Digital Communication Awards -kisassa.

PRovoke Median pyörittämä SABRE on maailman laajin viestintäalan kisa. Palkitut työt edustavat parasta laatua strategisessa suunnittelussa, luovuudessa ja liiketaloudellisissa tuloksissa. Innovation SABRE -kategoriat lanseerattiin vuonna 2013 edustamaan monikanavaiseksi kehittynyttä, modernia viestintää. Kurio on aiemmin palkittu SABRE-kisoissa muun muassa Global SABRE- ja Digital Consultancy Of The Year -palkinnoilla.