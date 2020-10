Kuriolle kultaa Berliinistä – toimisto nappasi neljä palkintoa Digital Communication Awardsista

Euroopan alueen parasta digitaalista viestintää juhlistavasta kisasta pystit tulivat Fazerin, Nesteen ja Mantsisen kampanjoille.

Kurion kampanjat keräsivät neljä palkintoa Digital Communication Awards 2020 -kisasta. Euroopan parasta digitaalista viestintää juhlistava gaala vietettiin 1.10. Berliinistä käsin etänä. Kuriolle palkinnot tulivat Fazerin, Nesteen ja Mantsisen kanssa tehdyistä kampanjoista.

Fazerin Tutti Frutti TikTok Toolkit -kampanja sai kultaa kategoriassa Social media platform ja pronssia kategoriassa Influencer Communications. Kyseessä on sarjassaan toinen uuden, Kurion kanssa laaditun brändilupauksen ”Do the natural” ympärille rakennettu isompi kampanja. Siinä kannustettiin tiktokkaajia toteuttamaan luonnollista itseään tarjoamalla täydellisen TikTok-videon tekoon ainutlaatuinen toolkit. Eksklusiivisen paketin sisällä on Tutti Frutti -brändin inspiroimia esineitä, joiden avulla pystyy taikomaan TikTokista tuttuja taikatemppuja ja illuusiovideoita. Kampanja levisi viraalihitiksi saavuttaen orgaanisesti yli 12 miljoonaa ihmistä. Kohderyhmän ostoharkinta kasvoi 22 prosenttia ja myyntiluvut nousivat 7 prosenttia.

Nesteen ja Mantsisen yhteinen Zero Exclusion -kampanja voitti hopeaa B2B Communications -sarjassa ja pronssia Storytelling-sarjassa. Maailman suurimman hydraulisen satamanosturin, Mantsinen 300:n, ympärille rakentuneella kampanjalla pyrittiin nostamaan suomalaisten kumppaniyritysten tunnettuutta kansainvälisesti. Taustalla oli laitteen keskeinen kilpailuetu: 380-tonnin koostaan huolimatta laite on tarkkuudeltaan lyömätön.

Mantsisen tiimi rakennutti maailman ensimmäisen nostokurkeen kiinnitettävän pensselin. Kolme nuorta, aloittelevaa taiteilijaa koulutettiin ajamaan konetta. Nesteen uusiutuvasta isoalkaanista valmistettiin maailman ensimmäinen uusiutuva maali. Nuoret loivat koneella 42 taulua Zero Exclusion -taidenäyttelyyn, jolla kerättiin rahaa nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Hanke saavutti ansaitussa mediassa yli 25 miljoonaa silmäparia, rikkoen aiemmat ennätykset, ROMIn ollessa 551 prosenttia.

Digital Communication Awards vietti tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan. Poikkeustilan vuoksi kilpailuun tyypillisesti kuuluva kisatöiden live-pitchaus jäi pois ohjelmasta. Myös voittajat julkistettiin verkon välityksellä.