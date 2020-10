Kurion strategiajohtaja ainoana suomalaisena Eurobestin tuomaristoon

Elli Tuominen tuomaroi Cannes Lions -organisaation järjestämässä Euroopan-laajuisessa luovassa kisassa Digital-, Mobile- ja Digital Craft -kategorioissa.

Kurion strategiajohtaja ja partneri Elli Tuominen on nimetty ainoana suomalaisena Eurobest 2020 -kisan tuomaristoon. Hän toimii osana kuuden hengen tuomaristoa, joka valitsee Euroopan parhaat luovat kampanjat Digital-, Mobile- ja Digital Craft -kategorioissa. Tuomarointi järjestetään tänä vuonna etänä ja palkinnot jaetaan joulukuun alussa järjestettävässä etägaalassa.

Tuominen on toista kertaa Cannes Lionsin festivaalien tuomaristossa. ”Dubai Lynxin tuomaristosta jäi käteen upean kokemuksen lisäksi monta ystävää luovista toimistoista ympäri maailmaa. Varmasti tuomaristo hioutuu taas hyvin yhteen, vaikka etäyhteyksien päässä ollaankin”, Tuominen toteaa.

”Kategoriat ovat minulle aivan nappivalinta. Tulen painottamaan arvioinnissa sitä, miten oivaltavasti digi- ja somekanavat on valjastettu", Tuominen kommentoi. "Hyvä some- tai digi-idea saa aina ihmiset mukaansa jollain tavalla.”

Eurobest on maailman suurimpia luovia festivaaleja ja sillä on merkittävä rooli määrittämässä alan kehityssuuntia. Tämän vuoden tuomaristo koostuu ammattilaisista 20 eri Euroopan maasta. ”Tämä on kunniatehtävä”, Tuominen kuittaa.