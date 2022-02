Kurkistus poliisin arkeen

Mikä IPA?

IPA tulee sanoista International Police Association. Se on kansainvälinen poliiseista koostuva järjestö, jonka perusti ylikonstaapeli Arthur Troop Englannissa vuonna 1950. Myöhemmin järjestö on levinnyt 66 maahan. IPA:n alkuperäinen tehtävä on edelleen kovin ajankohtainen. Sen missiona on edistää ihmisten ja kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, ystävyyttä sekä maailman rauhaa. IPA on myös YK:n ja Euroopan neuvoston asiantuntijataho poliisitoimeen liittyvissä asioissa. Jäseniä IPA:ssa on yli 420 000 maailmanlaajuisesti.

IPA:lla on ollut suuri merkitys kansainvälisen verkostoitumisen kannalta. Sen ansiosta eri maiden poliisit ovat pystynet luomaan henkilökohtaisia kontakteja, joita on tarvittu kansainvälisessä rikollisjahdissa.

- Tänä päivänä kansainvälisyys on aivan eri tasolla, se on osa poliisityön kulttuuria, selvittää IPA:n Suomen presidentti Jari Kinnunen.

Häntä voisi kutsua myös julkkispoliisiksi, sillä hän on tullut tunnetuksi suurelle yleisölle valtakuntaa vavisuttavien murhatutkimusten tutkinnanjohtajana.

Teemalliset numerot

IPA Poliisiuutiset on kolme kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti, jossa jokaisessa numerossa on oma teemansa. Viimeisessä numerossa käsiteltiin eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa. Seuraavassa maaliskuun numerossa on teemana vanhuksiin kohdistuva väkivalta.

Pitkään poliisina työskennellyt Kinnunen lataa vanhusväkivallan faktat tiskiin kuin apteekin hyllyltä.

- Lähes aina ikäihmisiin kohdistuva väkivalta on lähisuhdeväkivaltaa, jossa läheinen pyrkii hyötymään taloudellisesti seniorin varoista, sanoo Kinnunen.

Hän huomauttaa, että ikäihmisten keskuudessa on harvemmin parisuhdeväkivaltaa, sillä usein seniorikansalaiset ovat rauhoittuneet parisuhteissaan sen verran ettei nyrkki heilu juurikaan.

Sen sijaan randomina tehdyt ryöstöt kadulla huolestuttaa Kinnusta erityisesti.

- Ryöstöön liittyy aina väkivalta joko konkreettinen tai sen uhka. Tällä hetkellä kaduilla lymyää paljon vaarallisia aikapommeja, nimittäin huonossa jamassa olevia avohoitopotilaita, jotka ovat vailla ymmärrystä ja voivat tehdä ihan mitä vaan syyntakeettomasti.

Kinnunen kuten muutkin poliisit ovat yleensä reipassanaista porukkaa, keskusteluissa kissat nostetaan pöydälle kursailemattomasti.

Lehti on mahdollistaja

IPA Poliisiuutisissa käsitellään asioita ikään kuin sisäpiirissä, poliisilta poliiseille ja poliisien kesken. Lehti ei ole kuitenkaan suljettu tai salainen. Nyt uuden sähköisen alustan ansiota IPA Poliisiuutisia on mahdollisuus lukea kuka tahansa.

Kinnusen haaveena olisi tehdä paikallista lehteä, jossa kerrottaisiin myös alueellisen poliisin toiminnasta

- Lehti tehdään jatkossa LiquidBlox verkkosivualustalle, joka on hakukoneystävällinen. Alustan ansiosta lukijat pystyvät hakemaan yksittäisiä artikkeleita ja jakamaan niitä somessa. Myös alueellinen sisältö on helppo toteuttaa, selvittää Printmixin toimitusjohtaja Mika-Matti Trogen.

Trogen on tehnyt IPA Poliisiuutisten kanssa yhteistyötä jo 2012 vuodesta lähtien.

Printmix Oy poikkeaa muista painotaloista edukseen, sillä se hoitaa myös haastavan ilmoitusmyynnin asiakkaan puolesta.

- Hoidamme avaimet käteen -periaatteella asiakkaalle koko lehden eli taiton, graafisen suunnittelun, jopa mainosten teon, ilmoitusmyynnin ja postituksen. Vain vastuu lehden sisällöstä jää asiakkaalle, selvittää Trogen.

Printmixin myynnin hoitaa Suomen Myyntimediat Oy, joka on myös osa METSEK Groupia kuten Printmix Oy:kin.

- Yhteistyö Printmixin kanssa on todella tärkeää. Lehti on IPA:lle erittäin merkittävä tulonlähde. Olemme olleet yhteistyöhön hyvin tyytyväisiä.

- Jos emme saisi ilmoitustuloja lehdestä, jäisi moni asia tekemättä tai ne tehtäisiin vaatimattomammin. Tärkeitä IPA:n tukemia asioita on vuosikokous ja nuorten poliisien matka-apurahat kansainvälisiin tilaisuuksiin, selvittää Kinnunen.

Poikkeaako poliisin logiikka kansalaisen järjenjuoksusta?

IPA Poliisiuutiset on myös poliisin identiteetin kannalta tärkeä. Lehti on paitsi merkittävä tulontuoja, mutta myös markkinointi ja tiedotusväylä.

Kansalainen ei aina ymmärrä poliisia, mutta poliisi ymmärtää kansalaisia, sillä poliisi on myös itse kansalainen. Miten poliisin logiikka eroaa kansalaisen järjenjuoksusta?

- Myönnän, että katselen elämää mustien lasien lävitse. Pitkän poliisiurani aikana olen nähnyt elämän nurjan puolen vauvasta vaariin.

- Nytkin tässä Ikean parkkipaikalla autossani katselen ympäristöä valppain silmin. Onko tuttuja, onko jotain tavallisuudesta poikkeavaa, onko jotain sellaista mihin poliisin pitäisi puuttua?

- Tää on ihan mun omaa harrastesosiaalipsykologiaa. Aina on tuntosarvet ylhäällä, vaikka nytkin olen menossa ostamaan keittiöremontin tarvikkeita, kuvailee Kinnunen.

IPA poliisiuutiset on kuin ikkuna poliisin maailmaan. Kansalaisilla on lupa sen välityksellä tirkistellä poliisin maailmaan luvan kanssa.

- Olisi varmaan tiedottamisen paikka, että poliisi tekee paljon muutakin kuin pidättelee ja pamputtelee, siksi muutkin kuin poliisilukijat ovat tervetulleita lehdelle.

Kokonaisturvallisuus

Viimeinen niitti poliisihommiin Kinnusella oli edellisenä jouluna, silloinkin tapahtui henkirikos, kuten yleensä joulunaikaa. Vuoden vaihde on poliisille sesonkiaikaa.

Ansioitunut poliisi ja paljon elämän laitapuolta nähnyt Kinnunen on jättänyt poliisihommat ja siirtynyt kansanedustajaksi kesken kauden Anna-Kaisa Ikosen tilalle, joka siirtyi pormestariksi. Ensimmäisen kauden kokoomuksen kansanedustaja suhtautuu innokkaasti työhönsä. Muutaman kuukauden virassaan toiminut Kinnunen on jo tehnyt pari lakialoitetta ja ollut tehtailemassa paria lehtijuttua kiireisen kansanedustaja-arkensa ohessa.

- Vaaliteemani oli kokonaisturvallisuus, joka kattaa myös sosiaaliset asiat, työllisyyden ja muutkin sote-alaan liittyvät seikat.

Kinnunen osaa yllättää.

- Poliisin leima otsassa on haitaksi. Ajatellaan, että en tiedä muusta kuin poliisiasioista. Tähän ikään mennessä on karttunut hyvin paljon muutakin osaamista. Haluan tarjota yhteiskunnan käyttöön laaja-alaisen osaamiseni.

Lakivaliokunta on Kinnuselle oiva paikka, sillä moni laki on hänen varsin tuttu, muutkin kuin rikos- ja poliisilaki. Hänen on täytynyt tuntea lait, jotta on voi toimia muun muassa tutkinnanjohtajana. Poliisin työhön ja rikoksiin liittyy koko elämän kirjo.