Kurtturuusun kasvatuskielto astuu voimaan 1.6.2022 – Oletko valmis?

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi poikkeusluvan merimetsojen ampumiseen Merenkurkun kalatalousalueella (Etelä-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi) 3.5.2022 16:54:55 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Merenkurkun kalatalousalueelle poikkeusluvan vuosittain 500 merimetson ampumiseen kalastukselle aiheutuvien vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi. Lupa on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Merimetsojen ampuminen on sallittu 1.8. alkaen alueilla, joilla ampumisesta ei arvioida aiheutuvan häirintään muulle lajistolle. Merimetsojen ampuminen on sallittu 20.8. alkaen vesilintumetsästyskauden alkaessa myös päätöksessä luetelluilla viidellä yksityisellä luonnonsuojelualueella ja Merenkurkun Natura 2000 -alueella. Kyseessä olevilla luonnonsuojelualueilla metsästäminen on alueiden rauhoituspäätösten mukaan sallittua. Merimetsojen ampuminen luonnonsuojelualueilla on sallittua vain, jos Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntää poikkeamisen alueiden rauhoitusmääräyksistä. Lupaa merimetson munien öljyämiseen Sommarö grundin saarella ei myönnetty, koska saari on luonnonsuojelualuetta ja toimenpiteestä seuraisi häiriötä muulle saarella pesivälle linnustolle. Ammuttav