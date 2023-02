Kustannuspaine nostaa opiskelija-asuntojen vuokria maltillisesti

Korona muutti opiskelijoiden asumistoiveita: toiveissa lisätila tai -huone 4.7.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Yhä useamman opiskelijan toiveessa on lisätila tai -huone, käy ilmi Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n tuoreesta selvityksestä. Selvitys perustuu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen keräämään Opiskelijabarometri-aineistoon. Vuosina 2019 ja 2022 kerätyt aineistot kertovat, miten opiskelijoiden asumistoiveet ovat muuttuneet korona-aikana. Tulokset kertovat, että yhä useampi yksinasuva toivoisi kaksiota ja pariskunnat kolmiota. Yksinasuvista jopa liki kolmannes valitsisi kaksion, ja kaksiota toivovien osuus on kasvanut yhdeksän prosenttiyksikköä koronapandemian aikana. Pariskunnista 38 prosenttia toivoo kolmiota, mikä on 14 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Vastaavasti kaksiota toivoo enää 45 prosenttia pariskunnista, kun osuus oli 63 prosenttia kolme vuotta aiemmin. Vastaukset liittyvät etäopiskelun yleistymiseen, arvioi Suomen opiskelija-asunnot SOA:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu: ”Etäopiskelu on tullut jäädäkseen. Kun koti on entistä enemmän myös pääasialline