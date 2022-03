Kutsu: 8.4.2022 Kauneutta ja kapinaa tiedotustilaisuus + levynjulkistus

Green Taste Oy:n osakekanta myyty Arho Yhtiöt Oy:lle – yritys jatkaa toimintaansa nimellä Arho Foods Oy 22.3.2022 07:36:00 EET | Tiedote

Korkealaatuisten elintarvikkeiden valmistajana ja maahantuojana tunnetun Green Taste Oy:n osakekanta on myyty suomalaiselle Arho Yhtiöt Oy:lle. Yrityskaupan myötä Green Tasten omat tuotemerkit – Myrttisen kurkut, Memmas Knossos, Pappagallo ja Mehuiza – saavat entistä vahvemmat hartiat kasvunsa tueksi. Arho Yhtiöt Oy:lle yritysosto merkitsee paluuta juurille, sillä yritys on toiminut brändien taustalla jo aiemmin – vuonna 2015 toteutuneeseen yrityskauppaan asti. Brändien tukeva jalansija suomalaisilla elintarvikemarkkinoilla yhdistettynä suureen kasvupotentiaaliin olivatkin toimitusjohtaja Henrik Hemmilälle juurisyyt palata Green Tasten arvostettujen elintarvikebrändien pariin. Hemmilä näkee tuotteilla vahvoja tulevaisuudennäkymiä ja liiketoiminnan kehittämiseen tullaan jatkossa investoimaan merkittävästi. Tuotevalikoimaa aiotaan myös laajentaa uusien arvostettujen brändien muodossa. Yritysoston myötä muuttui myös nimi: Green Taste Oy on nyt Arho Foods Oy.