KUTSU | Bosch at the new IAA Mobility 2021 - mediavartti ma 6.9.2021 klo 11.45

Jaa

Tervetuloa Boschin virtuaaliseen IAA Mobility 2021 -mediatilaisuuteen maanantaina 6.9.2021 klo 11.45 - 12.00. Boschin pääjohtaja Volkmar Denner kertoo Boschin strategiasta ja suuntaviivoista tulevaisuuden liikkumisen suhteen sekä liiketoiminnan että ilmastoneutraaliin liikkumiseen liittyvän teknologian kannalta. Tutustu ennakkotiedotteeseen ja laita kompakti tietoisku kalenteriin jo tänään!

Ladies and gentlemen,



The automotive industry is facing several crucial decisions in 2021 – the choices they make will also affect Bosch as one of the world’s biggest automotive suppliers. How well is Bosch prepared for the powertrain of the future, for automated driving, and for connected mobility?



At IAA 2021 in Munich, which will be held both on site and as a livestream, Bosch CEO Dr. Volkmar Denner and Dr. Stefan Hartung, chairman of the Mobility Solutions business sector, will give you insights into the Bosch strategy, business developments, and technological progress on the road to climate-neutral mobility.



We would be delighted if you would join us virtually for our press conference via livestream at www.bosch-press.com.



Date: Monday, September 6, 2021 10:45 to 11:00 CEST

This press release will give you an initial overview of the topics Bosch will be addressing.



You can find further information about our mobility activities at www.bosch-press.com and www.bosch-mobility-solutions.com/en/.



Before and during the event, the Bosch Media Service Twitter channel will keep you up to date with all the latest news and highlights. Follow us on #BoschIAA.





Best regards



Maija Andersson



Communications and Brand Management - Region Nordic, Finland (C/CGR-SN)

Robert Bosch Oy | Robert Huberin tie 16 A | FI-01510 Vantaa | FINLAND | www.bosch.fi

Tel. +358 10 4808225 | Mobile +358 50 3792192 | Faksi +358 10 4808233 | Threema / Threema Work: 5UH2BE3E | Maija.Andersson@fi.bosch.com