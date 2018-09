KUTSU: Ihmisoikeuksista on kyse – Hirundo 10 vuotta -juhlaseminaari

KUTSU KE 26.9. KLO 12-15.30

Keskiviikkona 26.9. juhlitaan Helsingin Diakonissalaitoksen 10-vuotista toimintaa EU:n liikkuvan väestön parissa. Juhlaseminaarin teema on ihmisoikeudet, joita tarkastellaan eri näkökulmista ja kulttuureista käsin. Aiheesta kuullaan lyhyitä puheenvuoroja sekä Suomesta että maailmalta.

Aika: Keskiviikko 26.9. klo 12-15.30

Paikka: Helsingin Diakonissalaitos, Suomen Diakoniaopiston auditorio, Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Seminaarissa mukana muun muassa:

Anca Enache, kehittämispäällikkö (HDL), Henna Huttu, neuvotteleva virkamies (STM, Romaniasiain neuvottelukunta), Anca Nica, unit coordinator (Roma Women and Participation, E-Romnja Association), Marja Pentikäinen, toimialajohtaja (HDL), Cristina Rat, PhD (Babes-Bolyai University), Sanna Vesikansa, apulaispormestari (Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi), Katri Viinikka, tasa-arvoasioiden suurlähettiläs (UM, Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö)

Videotervehdykset:

Heidi Hautala, parlamentin jäsen (Euroopan parlamentti), Sheena Keller, tutkija (Euroopan unionin perusoikeusvirasto)

Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan seminaaria.

Kerjääminen on työ, jonka moni vaihtaisi

Kymmen vuotta sitten Suomessa havahduttiin katukuvaan ilmestyneisiin kerjääviin ja kaupusteleviin ihmisiin. Puhuttiin ”kerjäläisilmiöstä”. Sen synnyttivät Suomeen toimeentuloa hakemaan tulleet Bulgarian ja Romanian romanit. Ilmiö oli siksi merkittävä, että Diakonissalaitos käynnisti kesällä 2008 Helsingin kaupungin toimeksiannosta ”Rom po drom – Romanit liikkeellä” -projektin. Sen tavoitteena oli toimia romaniväestön parissa kaduilla, yhteyden saavuttaminen ja ylläpitäminen heidän kanssaan, tiedon kokoaminen ja välittäminen sekä akuutin humanitaarisen avun tarjoaminen.

Työ romanien parissa on edennyt ja laajentunut, sillä romanien heikko asema on yksi Euroopan suurimmista ihmisoikeusongelmista. Työn painopiste on siirtynyt hätäavusta kestävämpiin ratkaisuihin, kuten toimeentuloedellytysten luomiseen. Tänä päivänä työ keskittyy liikkuvan väestön päiväkeskus Hirundoon Helsingissä sekä kummikyliin Bulgariassa ja Romaniassa.

Vaikka eteenpäin on menty, työtä ei voida lopettaa. Romanien vaikea yhteiskunnallinen asema ajaa heidät edelleen kerjäämään eri puolille Eurooppaa. Kerjääminen on kuitenkin työ, jonka moni vaihtaisi työhön oikeilla työmarkkinoilla. Todellinen muutos romanien aseman parantamiseksi vaatii yhteistyötä, pitkäjänteisyyttä ja poliittista tahtoa.

Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen kanssa romanityötä kehittämässä ja toteuttamassa ovat Helsingin seurakuntayhtymä, Emmaus Helsinki, Tammisaari ja Åland, Iso Numero -lehti sekä vapaaehtoiset ja aktiiviset kansalaiset. Yhteinen tavoite on rakentaa romanien kanssa parempaa tulevaisuutta sekä Suomessa että heidän kotimaissaan.

– Eri toimijoiden yhteistyö on tuottanut vaikuttavia tuloksia. Tämä on hieno esimerkki siitä, että yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja vapaaehtoisten väillä. Keskeistä on ollut Helsingin kaupungin halu ja sitoutuminen ihmisarvotyöhön. Romanityössä saatuja kokemuksia voitaisiin hyvin hyödyntää muun muassa paperittomien tilanteen ratkaisemisessa, sanoo toimialajohtaja Marja Pentikäinen Helsingin Diakonissalaitokselta.

Romanityön virstanpylväitä 2008 - 2018:

Tilannekartoitus ja akuuttiin hätään vastaaminen 2008, tilapäinen hätämajoitus 2009, kulttuurilehti Iso Numero 2010, päiväkeskus Hirundo 2011, kummikylä Romaniaan 2014, vakiintunut hätämajoitus 2016, Keikkapooli-työnvälitys romaneille 2017, kummikylä Bulgariaan 2017, Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa -hanke 2018, Hirundon muutto kantakaupunkiin ja toiminnan suuntaaminen romaneja osallistavaksi 2018.