Kutsu julkistamistilaisuuteen: Perinteiset neule- ja virkkuutyöt

Tervetuloa lumoutumaan entisajan charmikkaista käsitöistä Anna-Karoliina Tetrin "Perinteiset neule- ja virkkuutyöt" -kirjan julkistamistilaisuuteen Otavan kirjakaupalle perjantaina 21.8. klo 17.

Tänä syksynä herrasmies hurmaa neulekravatissa ja villaisissa urheilusukissa. Lapset puetaan suloisiin pörröhuiveihin ja -lapasiin, ja naisellinen keväteleganssi luodaan virkatulla lierihatulla ja niinilaukulla. Ylellisyyttä elämään tuovat silkinpehmeät unisukat ja lukunutut.



Anna-Karoliina "Karo" Tetri on pitkän linjan käsityöläinen ja kirjantekijä, joka on kirjoittanut useita neule-, huovutus- ja värjäyskirjoja. Nyt julkaistavaan "Perinteiset neule- ja virkkuutyöt" -kirjaan kiteytyy hänen monivuotinen tutkimustyönsä, jota varten hän on kolunnut museoista ja arkistoista perinteisiä neulemalleja ja päivittänyt ne nykypäivän materiaaleille sopiviksi.



Tervetuloa julkistamistilaisuuteen keskustelemaan tekijän kanssa ja lumoutumaan ihanista malleista! Tarjolla on kuohuvaa ja pientä purtavaa.

Milloin: perjantaina 21.8. klo 17–19

Missä: Otavan kirjakauppa, Uudenmaankatu 10, Helsinki

Ilmoittautumiset: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi