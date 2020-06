KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN: Ville-Juhani Sutinen, Sivupolkuja

Tervetuloa osallistumaan Ville-Juhani Sutisen uutuusteoksen Sivupolkuja (Avain) julkistamistilaisuuteen ja kesän herkullisimpaan kirjallisuuskeskusteluun. Tilaisuus toteutetaan Google Meetin välityksellä.

Aika: torstai 11.6. klo 15:00

Paikka: Google Meet

Sivupolkuja kuljettaa lukijaa kirjailijoiden ja henkilöhahmojen jalanjäljillä etsien uutta näkökulmaa klassikkoteoksiin.Mikä on kirjallisuuden ja paikan suhde? Miten kadut, kaupungit ja maisemat ovat vaikuttaneet romaaneihin? Voiko fiktiivistä kirjallisuutta tulkita todellisten paikkojen välityksellä?

Sutinen etsii kirjassaan vastausta kysymyksiin yhdentoista tapaustutkimuksen kautta. Teoksessa matkustetaan kirjojen tapahtumapaikoille Fjodor Dostojevskin Pietarista August Strindbergin Tukholmaan ja Alfred Döblinin Berliinistä Anaïs Ninin Pariisiin ja edelleen Virginia Woolfin Englannista Leonard Cohenin kreikkalaiselle Hydran saarelle.

Ville-Juhani Sutinen on Jyväskylässä asuva kirjailija ja kääntäjä, jolta on ilmestynyt niin romaaneja, esseitä, käännöksiä kuin tietokirjoja. Avain on aiemmin julkaissut häneltä teoksen Kadotettu sukupolvi (2018).

Ilmoittaudu tilaisuuteen 10.6. mennessä os: info@avain.net

Keskustelu toteutetaan Google Meetin välityksellä ja ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen.