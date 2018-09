Kutsu: Kasvun rajoista jo vuosikymmeniä varoittanut Rooman Klubi täyttää 50 vuotta – “Ihmiset tarvitsevat kaksi planeettaa selvitäkseen, kun vain yksi on saatavilla”

Jaa

Rooman klubi (The Club of Rome) täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Rooman Klubin Suomen yhdistys ry, Demos Helsinki ja Sitra kutsuvat toimittajat juhlavuoden korkean tason seminaariin, jonka puhujiin lukeutuu muun muassa klubin jäsen, presidentti Tarja Halonen. Tilaisuus järjestetään Sitran auditoriossa torstaina 20.9. klo 14-17. Tilaisuuden kieli on englanti.

Rooman klubin vuonna 1972 julkaisemasta raportista Kasvun Rajat tuli aikoinaan miljoonia myynyt ympäristökirjallisuuden klassikko. Siinä ennustettiin, että luonnonvarojen riistäminen ja ylikulutus johtavat vääjäämättä ympäristötuhoon, ellei kehityksen suunta muutu. Rooman klubin nostamista huolista on jo tullut julkisen keskustelun valtavirtaa. Nyt, 50 vuotta myöhemmin, aika ei kuitenkaan ole samalla tavalla puolellamme. Kuten juhlavuoden taivalta kuvaavassa videossa sanotaan: 8 miljardia ihmistä tarvitsee kaksi planeettaa selvitäkseen, mutta tarjolla on vain yksi. Ekologinen jalanjälkemme ylittää maapallon kantokyvyn rajat joka vuosi. Maailman johtavat poliitikot eivät vieläkään kyseenalaista kasvun rajoja tarpeeksi. Juhlaseminaarissa keskustellaan mm. siitä, miltä ihmiskunnan tulevaisuuden suurimmat ongelmat tällä hetkellä näyttävät ja mitä uusia työkaluja meillä on niiden ratkaisemiseksi. Haluamme nostaa globaalit pitkän aikavälin kysymykset jälleen suomalaiseen julkiseen keskusteluun: Kuinka varmistamme, että parempi maailmanlaajuinen elintaso voidaan saavuttaa ylittämättä planeettamme rajoja? Ilmoittaudu tästä linkistä. Seminaarin tarkempi ohjelma löytyy täältä. Lisätietoja: Tapio Ojanen

puheenjohtaja, Rooman Klubin Suomen yhdistys

tapio.ojanen@liikennevirasto.fi / 040 587 6781 Satu Lähteenoja

teemajohtaja, Demos Helsinki

Rooman klubin Suomen yhdistyksen sihteeri

satu.lahteenoja@demoshelsinki.fi / 044 500 2993 Tuula Sjöstedt

viestintäasiantuntija, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

tuula.sjostedt@sitra.fi / 050 373 8601 Aika: 20.9.2018, 14:00–17:00

Paikka: Sitra, Itämerenkatu 11-13, Helsinki, Finland

Yhteyshenkilöt

Linkit