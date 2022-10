KUTSU: Kestävyysraportointikilpailu on ratkennut ja voittajat julkistetaan

Tilaisuus järjestetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla, Ekonominaukio 1, Otaniemi, ja virtuaalisena.

Ilmoittaudu palkintojenjakotilaisuuteen (joko paikan päälle Kauppakorkeakoululle tai seuraamaan etänä tilaisuuden striimiä) 9.11. mennessä: https://bit.ly/3gretWK



Tallenteen julkaisemme pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.



Kestävyysraportointikilpailun tuomaristo on valinnut parhaat pisteet saaneista raporteista kokonaiskilpailun voittajan. Lisäksi parhaat raportoijat palkitaan ilmastonmuutos-, biodiversiteetti-, sosiaalinen vastuu- ja vuoden PK-yritys -sarjoissa.

Tilaisuuden pääpuhuja on PwC:n partneri ja yritysvastuu- ja ESG-palveluiden* vetäjä Mikael Niskala, jolla on yli 30 vuoden kokemus yritysvastuun kehittämisestä. Alan uranuurtajana hän on ollut mukana mm. luomassa tulevia kansainvälisiä kestävyysraportoinnin standardeja ja konsultoinut lukuisia suomalaisia suuria yhtiöitä niiden soveltamisessa.

Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala kertoo työstään liittyen mm. ihmisoikeuksiin, globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja ympäristövastuulliseen lainsäädäntöön.

Tuomariston puheenjohtaja, Euroopan investointipankin (EIB) Chief Sustainable Finance Advisor Eila Kreivi puolestaan tuo terveiset yritysvastuun nykytilasta kansainvälisen finanssisektorin näkökulmasta katsottuna. Kilpailussa palkitut kertovat kokemuksistaan ja parhaista raportointikäytänteistä paneelikeskustelussa.

(*ESG = Environmental, Social and Governance)

TILAISUUDEN OHJELMA

14.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

14.20 Tervetulotoivotus, dekaani Timo Korkeamäki, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

14.25 Palkintojenjakotilaisuuden avaus, apulaisprofessori Hanna Silvola, Hanken Svenska Handelshögskolan

14.30 Keynote, Mikael Niskala, PwC Partner, ESG Leader. Member of EFRAG Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards.

14.55 Tauko

15.10 Terveiset Euroopan parlamentin varapuhemieheltä, Heidi Hautala, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja

15.20 Tuomariston puheenjohtajan puhe, Eila Kreivi, Chief Sustainable Finance Advisor, Euroopan investointipankki

15.30 Palkittujen julkistus ja paneelikeskustelu

16.30 Kuohuviinitarjoilu ja verkostoitumista

17.30 Tilaisuus päättyy

Kestävyysraportointikilpailun nimi on päivitetty EU:n komission käyttämän termistön mukaisesti. Aiemmin kilpailu tunnettiin nimellä vastuullisuusraportointikilpailu.

Mikä kilpailu? https://tilintarkastajat.fi/toimintamme/kestavyysraportointikilpailu/mista-on-kyse/

Kestävyysraportointikilpailun järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Climate Leadership Coalition ry, Yritysvastuuverkosto FIBS ry, Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif ry, Hanken Svenska Handelshögskolan, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ry ja ympäristöministeriö. Sitra toimii kilpailun yhteistyökumppanina.

Huom! Jos olet ilmoittautunut tilaisuuteen, mutta et pääsekään osallistumaan, ilmoitathan siitä osoitteeseen: vastuullisuus@tilintarkastajat.fi

Kiitos paljon.