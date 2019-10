Kutsu: Koulutuksen tasa-arvoilta ke 30.10 klo 17.30

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa pidetään keskiviikkona 30.10. klo 17.30-19.00 paneelikeskustelu, jossa tutkijoiden johdattelemana käsitellään pääministeri Rinteen hallitusohjelman suuria koulutuspoliittisia kysymyksiä.

Miten koulutuksen tasa-arvoa voidaan parantaa? Kuinka puututaan osaamiseroihin ja nostetaan suomalaisten koulutustasoa? Onko pääsy korkeakoulutukseen kaikille yhtä helppoa? Miten vastataan työelämän tarpeisiin?

Aika: 30.10 klo 17.30 - 19.00

Paikka: Helsingin yliopiston Tiedekulma, os. Yliopistonkatu 4

Päättäjät keskustelevat paneelissa hallituksen tärkeimmistä koulutuspoliittisista linjoista kolmen Helsingin yliopiston tutkijan kirittämänä. Mukana ovat muun muassa opetusministeri Li Andersson (vas.), eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) sekä työministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti (sd). Puhetta johtaa toimittaja Reetta Räty.

Päättäjiä haastavat Helsingin yliopiston tutkijat: professori emeritus Jarkko Hautamäki, vararehtori, professori Sari Lindblom japrofessori Markku Jahnukainen. Tilaisuutta voi seurata myös striiminä.





Tutkijoiden esittely:

Jarkko Hautamäki on Helsingin yliopiston erityispedagogiikan professori emeritus. Hän on toimittanut Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn vastajulkaistun valtakunnallisen arviointitutkimuksenperuskoulun päättövaiheesta yhdessä tutkijatohtori Irene Rämän ja apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikaisen kanssa. Kyseessä on valtakunnallinen selvitys oppimaan oppimisesta, ja sen mukaan aiemmin havaittu suomalaislasten osaamisen lasku on pysähtynyt ja asenteet parantuneet.

Helsingin yliopiston vararehtori, psykologi ja yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblom on aiemmin toiminut mm. yliopistopedagogiikan keskus HYPE:n johtajana. Hänen erityisalaansa tutkijana ovat erityisesti yliopisto-opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut, hyvinvointi ja käsitykset kyvyistään suoriutua opinnoistaan menestyksekkäästi. Vararehtorina Lindblom vastaa yliopiston opetuksesta, opiskeluasioista ja opiskelijavalinnoista, avoimesta yliopistosta, digitalisaatiosta, laatutyöstä ja kirjastoasioista. Hän toimii myös rehtorin sijaisena.

Helsingin yliopiston erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen on selvittänyt tutkimuksissaan erityisopetuksen tilaa Suomessa. Hän tutkii tukea tarvitsevien nuorten siirtymistä koulutusvaiheesta toiseen sekä heidän elämänkulkuaan sekä tekee erityisopetuksen järjestelmien vertailevaa tutkimusta koulutuspoliittista tarkastelua varten.

Ilmoittautumiset sähköpostitse hannamaija.helander@helsinki.fi, kiitos.

Tervetuloa!