KUTSU: Lumotun metsän sisaret - Elämää Pohjois-Karjalassa amerikkalaisen silmin -kirjan julkistustilaisuus 12.11.2021

Kun idyllinen kesä ja syksy väistyivät ja tilalle tuli Suomen pimeä ja kylmä talvi, Naomi kohtasi pelkonsa ja tulevaisuutensa. Perheensä ja uusien sisartensa kanssa vietetyn kuuden unohtumattoman kuukauden jälkeen hän huomasi elämänsä muuttuneen, ja hän löysi sisäisen voimansa. Sitten hän yritti lähteä, mutta palasi aina takaisin. Lähde mukaan matkalle taianomaiseen erämaahan ja liity lumotun metsän sisarkuntaan.

Naomi Moriyama varttui Japanissa, josta hän muutti Manhattanille ollessaan kaksissakymmenissä. Hän on USA:n ja Japanin välisen kaupan markkinoinnin ammattilainen. Naomi on kirjoittanut aviomiehensä William Doylen kanssa kolme tietokirjaa japanilaisesta kotiruoasta ja sen terveyshyödyistä, ja hän on toiminut myös tuomarina Food Networkin arvostetussa Iron Chef America -ohjelmasarjassa ja vieraillut The Today Show-, The View- ja The Dr. Oz Show -ohjelmissa.

William Doyle varttui New Yorkissa, ja hän on tuottanut tv-ohjelmia HBO:lle, PBS:lle, The History Channelille ja A&E:lle. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut Fulbright-tutkijana Itä-Suomen yliopistossa, Rockefeller Foundation Bellagio Center Resident Fellow’na ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvonantajana.

V.P.: 10.11. mennessä

Aika: Perjantai 12.11.2021 klo 10.00

Paikka: Readme.fi/WSOY, Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Tutustu kirjaan: https://www.readme.fi/kirja/lumotun-metsan-sisaret-elamaa-pohjois-karjalassa-amerikkalaisen-silmin/

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jussi Kiilamo, jussi.kiilamo@readme.fi

Arvostelukappaleet: Päivi Hertel, paivi.hertel@readme.fi