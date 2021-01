Kutsu: Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä -kirjan Zoom-julkistamistilaisuus 21.1. klo 15

Tervetuloa Juha-Pekka Raesteen ja Hannu Sokalan Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä -uutuuskirjan julkistamistilaisuuteen 21.1. klo 15. Tilaisuus pidetään Zoomissa.

Kuka hallitsee maailmaa? Vastaus: ylikansalliset jättiyritykset. Tunnetut taloustoimittajat Juha-Pekka Raeste (HS) ja Hannu Sokala (YLE) esittelevät uutuuskirjassaan 50 yritystä, jotka muodostavat suuren osan globaaleista markkinavoimista. Joukossa on kaikille tuttuja nimiä, kuten Amazon, Facebook ja Ikea. Osa taas tunnetaan huonosti, kuten Koch Industries, Tencent tai Cargill. Kaikilla on kuitenkin yksi yhteinen ominaisuus: ne päättävät, millaisessa maailmassa me huomenna elämme.

Nämä yhtiöt ovat nopeasti kasvaneet niin suuriksi, että niiden päätösten vaikutukset ratkaisevat pitkälti niin ilmaston lämpenemisen, demokratian kuin eri instituutioidenkin tulevaisuuden.

Tunnettujen taloustoimittajien opas etenee kuin trilleri!

Tervetuloa kirjan Zoom-julkistamistilaisuuteen 21.1. klo 15.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä >>



Tilaisuus on jälkikäteen katsottavissa Otavan Facebookissa:

https://www.facebook.com/otavankirjat

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi