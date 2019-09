KUTSU MEDIAINFOON: Lupta Femeilor -näyttely kertoo Itä-Euroopasta Suomeen tulleiden romaninaisten todellisuudesta ja siitä, ketä ovat naiset pahvimukin takana

Aika: Torstaina 3.10. klo 9.30–10.30 Paikka: Cafe Bruket, kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4 B

”I ask myself many times why is the world so full of hate? Why people hate and what are they hating? We are all the same: I have a heart and we all have a heart. I have a soul and we all have a soul.”

Näin sanoo romanialainen Rodica Isabela Avram, joka tienaa elantoaan Helsingin kaduilla kerjäämällä. Hän on yksi seitsemästä romaninaisesta, joka kertoo oman tarinansa Lupta Femeilor -näyttelyssä. Kyseessä on ainutlaatuinen taideprojekti, joka on esillä Galleria Caisassa, Helsingissä, lokakuun ajan, 4. lokakuuta alkaen.

Lupta Femeilor -näyttely kertoo siitä, miksi naisten on täytynyt jättää lapsensa kotimaahan ja lähteä etsimään parempaa tulevaisuutta muualta. Siitä, miten romaninaiset tulevat kohdatuiksi Helsingin kaduilla. Siitä, miltä arki näyttäisi, jos kaikki olisi kuten he toivovat. Äänessä ovat naiset itse.

Näyttely koostuu naisten muotokuvista sekä valokuvista, joita he ovat ottaneet omasta arjestaan Helsingissä. Lisäksi siihen kuuluu videoteos, jossa naiset kertovat menneisyydestään ja tulevaisuuden toiveistaan.

Tervetuloa näyttelyn mediainfoon torstaina 3.10. klo 9.30 alkaen, Kulttuurikeskus Caisa, osoite Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki

Median edustajilla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn infon yhteydessä. Infossa kuullaan myös projektissa mukana olleita romaninaisia sekä Diakonissalaitoksen asiantuntijoita.

Lisätietoa näyttelystä: https://www.hdl.fi/blog/2019/09/02/https-www-hdl-fi-luptafemeilor/

Katriina Haikala on vapaa taiteilija, jonka työt, kuten Monikini 2.0 ja Social Portrait ovat olleet esillä ulkomailla mm. New Yorkissa, Tokiossa, Lontoossa, Oslossa ja Murmanskissa sekä lukuisissa kotimaisissa museoissa ja gallerioissa.

Näyttely toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Helsingin kaupungin, AVEKin ja Suomen Kulttuurirahaston kanssa.