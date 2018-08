Kutsu medialle 16.8: Uusi Santalahti esittäytyy

Pohjola Rakennus Oy Häme kutsuu median edustajat tutustumaan Tampereen keskustan kylkeen nousevaan moderniin rantakaupunginosaan.

Median edustajat ovat tervetulleita torstaina 16.8.2018 klo 13.30 Pahvitehtaan kiinteistön 4. kerrokseen (Rantatie 19-21).

Tilaisuudessa ovat mukana Pohjola Rakennus Oy Hämeen toimitusjohtaja Miikka Routama ja Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen sekä kohteen välittäjät.

Tapahtumassa muurataan Uuden Santalahden peruskivi biennaali-hengessä sekä tutustutaan alueeseen henkilönostimesta käsin.

Lisätietoja:

Miikka Routama, Pohjola Rakennus Oy Häme, toimitusjohtaja, p. 044 751 0291, miikka.routama@pohjolarakennus.fi



Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Group PRG Oy, konsernijohtaja, p. 041 4590 600, juha.metsala@pohjolarakennus.fi





Pohjola Rakennus Oy Häme on osa Pohjola Rakennus-konsernia, joka on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike sekä aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen asiantunteva kumppani. Pohjola Rakennus on rakentanut yli 12 000 kotia, tällä hetkellä rakenteilla on noin 2 600 asuntoa. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja, infra- ja peruskorjauskohteita. Konserni työllistää yhteensä noin 3 000 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 250. Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan. www.pohjolarakennus.fi