Kutsu medialle 5.2.: Minne menet, Eurooppa? -seminaariin

Tervetuloa Minne menet, Eurooppa? -seminaariin 5.2. kello 8.45-11.30 Oodissa. Puhujina Olli Rehn Suomen Pankista, Guntram Wolff Bruegelin ajatushautomosta sekä Suomen OECD:n suurlähettiläs Tuomas Tapio.

Mihin suuntaan Euroopan unioni kehittyy tulevaisuudessa? Miten luottamusta ja vakautta vahvistetaan? Entä mitä tekemistä näillä kysymyksillä on suomalaisen työeläkejärjestelmän kanssa?

Järjestämme EU-aiheisen Minne menet, Eurooppa? -seminaarin tiistaina 5.2. Oodissa. Puhujina Olli Rehn Suomen Pankista, Guntram Wolff Bruegelin ajatushautomosta sekä Tuomas Tapio, joka on juuri valittu suurlähettilääksi OECD:n edustustoon.

Tervetuloa kuuntelemaan kiinnostavia näkökulmia ja ajatuksia herättäviä puheenvuoroja aiheesta seminaariimme!

Seminaari pidetään 5.2. kello 8.45-11.30 keskustakirjasto Oodissa, monitoimisali Maijansalissa, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki.

Ystävällisin terveisin

Minna Sirkka, Telan viestintäjohtaja

Ilmoittaudu tilaisuuteen 4.2. mennessä Leena Vuorenmaalle leena.vuorenmaa@tela.fi



Ohjelma



8.45-9.15 Aamukahvi

09.15 Tervetuloa - toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Tela ja toimittaja Aino Huilaja

09.25 Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn puhuu kasvun, luottamuksen ja vakauden teemoista

Kysymykset

10.00 Ajatushautomo Bruegelin johtaja, Dr. Guntram Wolff puhuu Euroopan valinnoista ja yhteisen talouspolitiikan mahdollisuuksista (alustus pidetään englanniksi)

Kysymykset

Virikkeellinen viisiminuuttinen

10.45 OECD:n Suomen suurlähettiläs, PhD Tuomas Tapio puhuu Euroopan ja maailmankaupan jännitteistä

Kysymykset

11.20 Yhteenveto

11.30 Tilaisuus loppuu



Tilaisuuden juontaa toimittaja Aino Huilaja.

Puhujista:

Suomen Pankin pääjohtaja, niin Euroopassa kuin kotimaassa vaikuttava Olli Rehn, tulee kertomaan näkemyksiään kasvun, luottamuksen ja vakauden teemoista. Pääjohtaja Rehn vastaa Suomen Pankissa rahapolitiikan valmistelusta, kotimaan talouspoliittisesta vaikuttamisesta, kansainvälisistä asioista sekä sisäisestä tarkastuksesta. Eurooppaan vaikuttaviin asioihin hän vaikuttaa esimerkiksi pääjohtajan tehtävissä Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenenä.

Olemme kutsuneet seminaarin puhujaksi johtaja Guntram Wolffin Ajatushautomo Bruegelista Brysselistä, Tela on Bruegelin jäsen. Bruegel on rankattu erilaisissa arvioissa yhdeksi maailman parhaista ajatushautomoista erityisesti taloustieteissä. Se mm. tekee Euroopan komissiolle selvityksiä ja antaa konsultaatiota sekä käy kuultavana euroryhmän kokouksissa sekä Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa. Wolff on taloustieteen tohtori ja on kirjoittanut kolumneja mm. Financial Timesiin ja New York Timesiin.

Juuri Suomen OECD:n suurlähettiläänä aloittanut Phd Tuomas Tapio puhuu Euroopan ja maailmankaupan jännitteistä. Hän on kauppapolitiikkaan ja kansainvälisiin taloussuhteisiin erikoistunut diplomaatti. Hän on osallistunut Suomen edustajana useisiin kansainvälisiin neuvotteluihin ja toiminut alan asiantuntijaryhmissä EU:ssa, OECD:ssä, WTO:ssa ja Maailman talousfoorumissa. Ulkomailla työkomennukset ovat vieneet Geneveen, Pariisiin ja Washingtoniin. Hänen viime vuonna julkaisemansa tietokirja Geotalouden paluu – Kiristyvä maailmantalous ja Suomen vaihtoehdot oli Optio-lehden vuoden tärkeimpien kirjojen nostoissa.