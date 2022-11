Kutsu medialle: Akseli Gallen-Kallela -näyttely avautuu Kansallismuseossa

Suomen kansallismuseo Helsingin yliopiston raha- ja mitalikokoelman viralliseksi omistajaksi 17.11.2022 07:42:21 EET | Tiedote

Helsingin yliopiston raha- ja mitalikokoelma on ollut talletettuna Suomen kansallismuseoon vuodesta 1920. Suomen vanhin julkinen kulttuurihistoriallinen museokokoelma on vuodelta 1747. Nyt kokoelman omistus on siirtynyt Suomen kansallismuseolle, ja kokoelman noin 60 000 esinettä virallisesti osaksi museon numismaattisia kokoelmia. Sopimus lahjoituksesta tehtiin lokakuussa 2022. Allekirjoittajina olivat Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom ja Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila.