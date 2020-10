Kutsu medialle: Asemanseutufoorumi-webinaari 12.11.2020 klo 9.00–15.15

Kuulemme ja keskustelemme raideliikenteen asemanseutujen ajankohtaisista asioista: Mitä uusia yhteistyömalleja on tunnistettu asemanseutujen kehittämiseen? Miten ilmastotavoitteet konkretisoituvat kehittämisessä? Millaisia uusia vähähiilisen liiketoiminnan pilotteja on jalkautunut asemille?

Aika: torstai 12.11.2020 kello 9.00–15.15

Ohjelma:

Klo 9.00–10.30 VALTION JA KAUPUNKIEN YHTEISTYÖLLÄ VAUHTIA ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMISEEN

Tilaisuuden avaus

Kaisa Mäkelä, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Valtion liikennesektorin näkökulma asemanseutujen kehittämiseen

Maija Rekola, asiantuntija, Väylävirasto ja Taina Saarinen, ylitarkastaja, Traficom

Valtion keskitetty asemanseutujen kehittäminen avoimella yhteistyömallilla -kokemuksia Senaatin Asema-alueet Oy:n toiminnan alkuvaiheesta

Mauri Sahi, toimitusjohtaja, Senaatin Asema-alueet Oy



Väylänpitäjä alueellisen junaliikenteen edistäjänä: Asemanseutujen alue- ja yhdyskuntarakenteellinen käyttäjäpotentiaali

Aimo Huhdanmäki, asiantuntija, Väylävirasto

Kestävän asemanseutuyhteistyön toimintamalli

Tero Piippo, projektipäällikkö, MAL-verkosto

Paneelikeskustelu: Kestävän asemayhteistyön toimintamallin jalkauttaminen kaupungeissa

Panelisteina: Niklas Lähteenmäki, maankäytön suunnittelujohtaja, Hämeenlinnan kaupunki; Riitta Niskanen, projektipäällikkö, Lahden kaupunki; Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti, Lappeenrannan kaupunki; Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porin kaupunki; Ilkka Laine, asemakaavapäällikkö, Vantaan kaupunki ja Henna Malinen, tutkija, Suomen ympäristökeskus, Kestävä kaupunki -ohjelman asemanseutujen haastekimpputyö

Klo 10.30–10.40 Tauko

Klo 10.40–12.10 ASEMANSEUDUT KAUPUNKIKEHITTÄMISEN JA LIIKENTEEN SOLMUINA

Keynote: Making places in North Holland

Paul Chorus, Policy advisor, Province of Northern-Holland

As a regional government the Province of Northern-Holland has been working for almost ten years on Transit-Oriented Development. The corridor approach plays a crucial role in their station area development. The province has embraced corridor as a logical unit for coordinating land use and transport development at the regional level.

Keynote: OV-fiets bike sharing system: How to develop a product for everyone?

Peter van de Pool, Product owner, OV-fiets, Dutch Railways

Having everyone as potential customer sounds like a dream, but can be a nightmare in product development. With 5,3 million rides in 2019, OV-fiets has grown into a nation- wide bike rental concept with the biggest locations around train stations. For recent innovations they dove into the customer needs of the users, mostly users of public transportation in the Netherlands.

Kommenttipuheenvuoro

Asemanseudut osana joukkoliikenteen matkaketjua

HSL, puhuja varmistuu myöhemmin



Joensuun asemanseutu pelkistyi

Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö, Joensuun kaupunki

Klo 12.10–13.00 Lounastauko

Klo 13.00–15.15 ILMASTOVIISAAT ASEMANSEUDUT

Ilmastoviisaat asemanseudut hankeyhteistyöllä

Aino Hatakka, projektipäällikkö, Fiksu Assa ja SMART-MR, HSY

Yhteiskäyttöiset sähköpyörät osana kestävän arjen palvelukehitystä Triplassa - kokemuksia Fiksu Assa -yrityskehitysohjelmasta

Mikko Ampuja, toimitusjohtaja Vapaus ja Panu Vehniäinen, johtaja, asumisen palvelut, YIT

Uuden teknologian tuomat mahdollisuudet asemanseuduilla

Tuomas Kiuru, projektipäällikkö, Espoon kaupunki

Kaupunkien esimerkkejä ilmastoviisaiden asemanseutujen kehittämisestä

Ilmastotavoitteiden jalkauttaminen Malmin keskustassa

Antti Mentula, arkkitehti, Helsingin kaupunki

Helsingin asemanseutujen kehittämisen seurantaryhmä

Laura Yrjänä, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunki

Matkakeskus ilmastoviisaan kaupungin eheyttäjänä

Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki

RAKLI:n vähähiilisyyden tiekarttatyö asemanseutujen näkökulmasta

Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, RAKLI

Kommenttipuheenvuorot

Päivän yhteenveto ja päätös klo 15.15

