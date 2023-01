Kutsu medialle: Elements of 6G Unleashed – tervetuloa Business Finlandin 6G Bridge -ohjelman käynnistystilaisuuteen ma 6.2.2023

Tervetuloa Business Finlandin uuden 6G Bridge -ohjelman käynnistystilaisuuteen. Elements of 6G Unleashed -tapahtuma järjestetään Pörssitalossa (Fabianinkatu 14, Helsinki) maanantaina 6.2.2023 klo 10-14.30. Puhujina ovat muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sekä Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton. Tilaisuudessa julkistetaan myös kaikille avoin 5G and Beyond -verkkokurssi sekä esitellään Suomen ja Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Tilaisuuden järjestävät Business Finland ja 6G Finland -yhteisö. Tilaisuus on englanninkielinen.

Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen:

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/events/2023/6g-bridge-program-launch-elements-of-6g-unleashed#msdynttrid=0Rftkd5akYYhoZqt6o0lphPuHb4Fa99PGebtANcUkCA

Ohjelma

10:00−10:30 Registration & Coffee

10:30−10:35 Welcoming Words

Mr. Tomi Korhonen, Head of PR and Media, Business Finland

10:35−10:50 Opening Remarks

Mr. Timo Harakka, Minister for Transport and Communications

10:50−11:10 Announcement: ‘5G and Beyond’ Massive Open Online Course to the World

Prof. Sasu Tarkoma, Dean of the Faculty of Science, University of Helsinki

11:10−11:30 Announcement: Business Finland's New Funding Commitments to 5G Advanced and 6G

Ms. Nina Kopola, Director General, Business Finland

11:30−11:50 Finland Leading European 6G Flagships and Update from 6G Finland Including Verticals

Dr. Mikko Uusitalo, Industry Chair, 6G Finland & Overall Lead of European Level 6G Flagships Hexa-X and Hexa-X-II

11:50−12:10 Green Electrification and Digitalization – Keys to Resilient and Carbon-Neutral Europe

Mr. Simo Säynevirta, Head of Green Electrification Ecosystem, ABB

12:10−12:25 Nokia's View on 6G

Mr. Pekka Lundmark, CEO, Nokia

12:25−12:45 EU's Digital Ambitions

Mr. Thierry Breton, European Commissioner for Internal Market

12:45−13:00 Q&A for Press

13:00−14:30 Lunch & Networking