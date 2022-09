Kutsu medialle: Etlan ennuste julki 19.9.

Etla: Julkisen talouden velkaantuminen syrjäyttää yksityisiä investointeja ja hidastaa kasvua 16.8.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen julkisen talouden velkaantuminen on kasvattanut julkisia investointeja ja syrjäyttänyt tuottavuuskasvun kannalta keskeisiä yksityisiä investointeja. Julkisista investoinneista suurin osa on kohdistunut infrastruktuuriin eikä tuottavuuden parantamiseen, käy ilmi tänään julkistetusta Etla-tutkimuksesta. Velkaantumisen myötä julkisen sektorin koko Suomen taloudessa on kasvanut ja yrityssektorin koko vastaavasti pienentynyt.