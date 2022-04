Kutsu medialle: Kansainvälinen musiikkiterapiaviikko kokoaa alan huippuasiantuntijat Helsinkiin 26.–30.4.2022

Viikon aikana järjestetään peräti kaksi kansainvälistä musiikkiterapiakonferenssia, joista ensimmäinen keskittyy uraauurtavasti lasten musiikkiterapiaan (1st International Children’s Music Therapy Conference – Health for Children with Music 26.–27.4.2022). Heti sen perään jatkaa Pohjoismainen musiikkiterapiakonferenssi (10th Nordic Music Therapy Conference – Adapting Approaches for Health 28.–30.4.2022).

Jyväskylän yliopiston, HUS Lastenpsykiatrian sekä Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n yhteistyössä järjestämien konferenssien ohjelma koostuu monipuolisista ja mielenkiintoisista luennoista, symposiumeista, workshopeista sekä postereista, ja sisältää laajalti mm. uusimpiin alan tutkimuksiin liittyvää tietoa musiikkiterapian käytöstä terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa eri asiakasryhmien parissa.

Ensimmäistä kertaa maailmassa järjestettävän Lasten musiikkiterapiakonferenssin (26.–27.4.2022 Helsinki, Marina Congress Center) ensimmäinen päivä käsittelee musiikkiterapiaa lastensairaaloissa ja toinen päivä musiikkiterapiaa lastenpsykiatriassa. Tavoitteena on lisätä moniammatillista keskustelua musiikkiterapian mahdollisuuksista ja edistää tutkitun tiedon mukaista musiikkiterapian hyödyntämistä lasten hoitokäytännöissä. Esimerkiksi keskosvauvojen parissa tehtävää musiikkiterapiaa tullaan esittelemään laajasti niin kotimaisin kuin ulkomaisin esimerkein.

Pohjoismaisen musiikkiterapiakonferenssin (28.-30.4.2022 Helsinki, Marina Congress Center) keynote-luentojen ja paneelikeskustelun teemat puolestaan käsittelevät musiikkiterapian joustavia mahdollisuuksia terveyden edistämisessä ja alan uusinta kehitystä, musiikin käyttöä mielialahäiriöiden hoidossa ja mielenterveyden tukemisessa sekä musiikkia neurologisessa kuntoutuksessa ja dynaamisessa toimintakyvyn tukemisessa. Pohjoismainen musiikkiterapiakonferenssi tuo yhteen alan huippututkijat, kehittäjät, kouluttajat, terapeutit ja opiskelijat ja se järjestetään jo kymmenettä kertaa.

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva, julkisin varoin (mm. Kela, sairaanhoitopiirit) kustannettava kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä̈ käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä̈ välineenä̈ yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille, ja sillä voidaan saavuttaa myönteisiä̈ tuloksia niin psyykkisten, neurologisten, fyysisten kuin sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapian vaikuttavuustutkimuksia tehdään aktiivisesti sekä Suomessa että muualla maailmassa, ja alan suomalaiset tutkimukset ovat kansainvälisesti arvostettuja (ks. esim. www.musiikkiterapia.fi).

Siltana konferenssien välillä toimii Suomen Kulttuurirahaston tuella 27.4.2022 toteutuva konsertti, jossa Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Tuomas Törmi esittää tanskalaisen tutkijan ja musiikkiterapeutin Ilan Sanfin säveltämää, lasten syöpähoitojen yhteydessä käytettävää mielikuvamusiikkia (www.micostudy.com).

Konferenssit toteutetaan hybridimallisena – suurin osa luennoista järjestetään paikan päällä ja osa verkossa, sekä osa molemmissa.

26.-27.4.2022 1st International Children´s Music Therapy Conference – Health for Children with Music https://www.hus.fi/child-music-therapy

Pääpuhujat ti 26.4. Dr. Friederike B. Haslbeck: “The brain booster – how creative music therapy can improve brain development in preterm infants”.

Prof. Dr. Minna Huotilainen: “Music therapy in infancy – Nordic experiences”.

Dr. MT-BC Cheryl Dileo: "Tell Me Where It Hurts" A Hierarchy of Music Therapy Pain Management Approaches in Pediatrics.

Pääpuhujat ke 27.4. Prof. Dr. Gro Trondalen: "Musical Relationship: An act of trust. On music therapy with adolescents in mental health".

Research Director Dr. Mari Tervaniemi: “About children's musical learning through brain research”.

Prof. Dr. Karin Schumacher: “Music and the Development of Interpersonal Relationships in Early Childhood, Implications for Music Therapy”.

28.-30.4.2022 10th Nordic Music Therapy Conference – Adapting Approaches for Health https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/en/research/conferences/10-nordic-music-therapy-conference

Pääpuhujat, to 28.4. Dr. Monika Geretsegger, Prof. Dr. Claire Ghetti, Prof. Dr. Suvi Saarikallio, Dr. Esa Ala-Ruona, Prof. Dr. Niels Hannibal, PhD(c) Kirsi Tuomi. "Music for Health - Interdisciplinary Voices and Contemporary Developments". Moderated by Prof. Dr. Gro Trondalen.

Pääpuhujat, pe 29.5. Prof. Dr. Jaakko Erkkilä & Prof. Dr. Sami Pirkola: "Music for Mood Disorders and Mental Health - Potentials for Interaction, Therapeutic processing, and Outcomes." Discussant: Prof. Dr. Jos De Backer.

Pääpuhujat, la 30.5. Prof. Dr. Teppo Särkämö & Prof. Dr. Wendy Magee: "Music and Rehabilitation - Prospects for Dynamic Support of Functioning". Discussant: Prof. Dr. Hanne Mette Ridder.

Paikka: Helsinki, Marina Congress Center

(27.4. konsertti Helsingin Musiikkitalossa)



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

1st International Children’s Music Therapy Conference – Health for Children with Music 26.–27.4.2022

Hanna Hakomäki / HUS lastenpsykiatria, hanna.hakomaki@hus.fi, p. +358 40 167 8588

10th Nordic Music Therapy Conference – Adapting Approaches for Health 28.–30.4.2022

Esa Ala-Ruona / Jyväskylän yliopisto, esa.ala-ruona@jyu.fi, p. +358 40 805 4297

Suomen musiikkiterapiayhdistys ry

Anne Takamäki, e-mail puheenjohtaja@musiikkiterapia.fi, p. +358 40 683 7777