Kutsu medialle: kestävä kaupunkisuunnittelu Helsingin Pasilassa

Keskiviikkona 1.11. pohjoismaisten yliopistoiden huippuopiskelijat esittelevät omat ehdotuksensa ekologisesti kestävästä kaupunkisuunnittelusta Pasilan kaupunginosassa Helsingissä.

Nordic City Challenge -projektiin liittyen opiskelijat ovat työstäneet omat ehdotuksensa siitä, kuinka Pasilaa voitaisiin kehittää. Opiskelijat edustavat useita eri tieteenhaaroja luonnontieteestä teknisiin ja yhteiskuntatieteellisiin oppiaineisiin. Projektissa on keskitytty taiteeseen ja designiin, ja siihen on ollut vaikuttamassa myös professoreja, taiteilijoita, kaupungin työntekijöitä sekä muita asiantuntijoita kaupunkisuunnittelun ja kestävän kehityksen alalta.



Aika: keskiviikko 1.11.2017, klo: 12.45

Paikka: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo

Nordic City Challenge

Nordic City Challenge on vuosittain toistuva intensiivinen kolmen päivän kurssi, jossa keskitytään urbaaniin kaupunkisuunnitteluun. Kurssin järjestää Hanasaaren kulttuurikeskus, ja ajatuksena on, että osallistujat tekevät töitä oikeiden projektien parissa, joiden on tarkoitus myötävaikuttaa kestävien kaupunkien kehittämiseen.



Tämän vuoden Nordic City Challengen aihe on urbaani taide ja design. Projektin aikana opiskelijat jaettiin ryhmiin, joissa on osallistujia useista eri maista, ja he saivat tehtäväkseen kehittää kestäviä ehdotuksia Pasilan kaupunginosaan. Pasilassa on tällä hetkellä meneillään kattava rakennusprojekti, ja Helsingin kaupunki on osoittanut olevansa kiinnostunut integroimaan opiskelijoiden tuloksia kaupunkisuunnitteluunsa.

