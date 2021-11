KUTSU MEDIALLE Kiinteistöalan Vuosiseminaariin 11.11.2021: Puheenvuorossa jalkapallotuomari Pierluigi Collina

Urallaan Pierluigi Collina on tuomaroinut useissa kansainvälisissä otteluissa kuten MM-kisojen, Mestareiden liigan ja Olympialaisten finaaleissa. Hän on saavuttanut työssään koko jalkapallomaailman kunnioituksen ja arvostuksen.

Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa hän kertoo oman tarinansa - miten tullaan maailman parhaaksi ja mitä vaaditaan, että saavutettu asema pidetään.

Tervetuloa kuulemaan inspiroivaa puheenvuoroa Insights on what it takes to be the best torstaina 11.11. klo 16.15.

Kiinteistöalan Vuosiseminaari järjestetään Tampereella Tampere-talossa 11.-12.11.2021.

Tutustu Vuosiseminaarin puhujiin ja ohjelmaan kokonaisuudessaan.

*****

Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa tarjoamme kiinnostavan mahdollisuuden kuunnella mistä kiinteistö- ja rakentamisala puhuu juuri nyt.

Median ilmoittautuminen tapahtumaan mari.vuorela@kiinko.fi

Pierluigi Collinaa ei ole mahdollista haastatella.