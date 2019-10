KUTSU MEDIALLE: Mistä asuntoja työtä tekeville?

SUOMALAISTEN MIELESTÄ TUKIA KÄYTTÄVÄT SELLAISETKIN, JOTKA EIVÄT NIITÄ TARVITSE 9.9.2019 06:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisista 67 prosenttia on sitä mieltä, että ”yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät surutta sellaisetkin, jotka eivät niitä välttämättä tarvitsisi”. Näkemys on yleinen kaikissa demografisissa ryhmissä, eikä esimerkiksi naisten (66 %) ja miesten (68 %) käsityksissä ole juuri eroa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.