Kutsu medialle: Mitä tapahtuu REIT-lainsäädännölle Pohjoismaissa?

Vuoden rakennuttaja 2022 on Tampereen kaupunki 15.6.2022

Vuoden 2022 rakennuttajaksi on valittu Tampereen kaupunki. Tampereella on viimeisten vuosien aikana toteutettu onnistuneesti useita vaativia kaupunkikehitys- ja infrahankkeita. Onnistumisten taustalla on ollut hankkeiden erinomainen valmistelu, riittävä resursointi sekä hankeorganisaatioiden laaja osaaminen. Moni näistä hankkeista on myös loistava esimerkki julkisten ja yksityisten toimijoiden saumattomasta yhteistyöstä.