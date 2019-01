Kutsu medialle: Opposition tiedotustilaisuus välikysymyksen jättämisen yhteydessä 1.2.

Marin: SDP harkitsee välikysymystä vanhustenhoidon tilasta 28.1.2019 18:28 | Tiedote

SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin kertoo, että SDP harkitsee välikysymystä vanhustenhoidon tilasta. - Viime päivien uutiset ovat järkyttäneet suomalaisia laajasti. Esperi Care on räikein esimerkki siitä, millaista inhimillistä kärsimystä huonolaatuinen hoito ja valvonnan epäonnistuminen voivat aiheuttaa. SDP on tarvittaessa valmis myös välikysymykseen, jotta asioihin saadaan selvyys ja vanhustenhoidon tila Suomessa paranee. Kyse on vanhemmistamme, isovanhemmistamme ja ihmisistä, jotka ovat rakentaneet Suomea vuosikymmenten ajan. He ansaitsevat turvallisen vanhuuden ja laadukkaat palvelut. Siksi harkitsemme välikysymystä, Marin sanoo. Marin huomauttaa, että välikysymyskeskustelussa olisi hyvä käydä läpi myös sote-uudistusta. - Sipilän hallituksen sote-markkinamalli ei paranna Suomen vanhushoidon tilaa. Viimeistään nyt hallituksen pitäisi herätä ja todeta, että ihmisten hyvinvointi ja terveys eivät voi olla kaupan. Ei voi olla niin, että verorahoja ei käytetäkään palveluide