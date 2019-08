Kutsu medialle seminaariin 30.8.: Epävarmuuden aika Euroopassa – Millä rakennetaan vakautta eurolle ja ihmisille?

Tervetuloa seminaariimme Turussa perjantaina 30.8. klo 10.30-11.45 kuulemaan tiukkaa asiaa vakaan Euroopan rakennuspalikoista. Työeläkevakuuttujat Telan ja Eurooppanuorten yhteinen seminaari järjestetään osana Turun Eurooppa-foorumin talouspäivää Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Euroalueen kriisivalmiutta analysoivat Nicolas Véron Bruegelin ajatushautomosta ja pääekonomisti Katja Bjerstedt Varmasta. Debattiosuudessa nuorten tulevaisuudennäkymiä maalaavat Eurooppanuorten Iiris Asunmaa ja Ulkopoliittisen instituutin Juha Jokela ja työperäisen maahanmuuton esteitä ratkovat Ozan Yanar ja Akavan Markus Penttinen.

Euroopassa eletään epävarmuuden aikaa. Tutkimusten mukaan EU-kansalaiset kokevat paljon epävarmuutta liittyen muun muassa työllisyyteen ja maahanmuuttoon. Mitä asialle pitäisi tehdä? Miten voisimme luoda vakautta niin ihmisille kuin eurovaluutallekin? Seminaarissa keinoja pohditaan sekä talous- ja rahaliiton että sosiaalisen ulottuvuuden teemojen kautta tämän viisivuotiskauden aikana.

Ohjelma

10.30 What is needed to make European Monetary Union stable and ready for the next crisis?

Seminaarin avaa tunnettu ranskalainen ekonomisti Nicolas Véron eurooppalaisesta ajatushautomo Bruegelista. Véron kuvaa esityksessään talouskriisin vähemmälle huomiolle jääneet opit ja analysoi keinot, joilla Euroopan rahaliitto voitaisiin tehdä vakaaksi ja valmiiksi kohtaamaan tulevat kriisit.

10:55 Véronin puheenvuoroa kommentoi Varman pääekonomisti Katja Bjerstedt

(Alustus ja kommenttipuheenvuoro englanniksi)

11:10 Pikadebatit:

1) Vapaus vai pakko? – Nuorten liikkuvuus Euroopassa

Ovatko eurooppalaiset työmarkkinat aito mahdollisuus nuorille? Viimeisin talouskriisi iski pahiten nuoriin. Miten heidän käy nyt talouden taantuessa? Onko EU:sta tullut sukupolvikysymys?

Debatoijina Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa ja Ulkopoliittisen Instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela

2) Miten tehdä Suomesta houkutteleva paikka työnteolle?

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Mutta miten houkutellaan kykyjä ja saadaan osaajat jäämään?

Debatoijina Helsingin kaupunginvaltuutettu Ozan Yanar ja Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen

Seminaarin päätössanat lausuu Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja juontamisesta vastaa toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.

Tilaisuus on seurattavissa verkossa ja Twitterissä #telafoorumi #eurooppafoorumi #europeforum.

Lisätietoja, ilmoittautumiset ja paikan päällä toimittajien avuksi:

Jenni Heino

p. 040 1704656

jenni.heino@tela.fi

Puhujista

Nicolas Véron on brysseliläisen ajatushautomo Bruegelin ekonomisti ja toinen sen perustajista. Véron on tutkinut kansainvälistä taloutta, sääntelyä ja uudistuksia sekä Euroopan unionin viimeaikaista kehitystä etenkin pankkiunionin osalta. Arvostettu talousalan lehti Bloomberg Markets rankkasi Véronin 50 merkittävimmän vaikuttajan joukkoon vuonna 2012 juuri pankkiunionin edistämiseen liittyvän työn takia.

Varman pääekonomisti Katja Bjerstedtin työhön kuuluu laajasti Varman toimintaympäristön arviointi. Taloudessa häntä kiinnostavat suhdanteet ja rakenteet.

Iiris Asunmaa on Eurooppanuorten puheenjohtaja ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hänen vahvuusalueitaan ovat EU:n rooli globaalina toimijana ja aluekehittäminen.

Ulkopoliittisen Instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela on keskittynyt työssään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, Brexitiin ja EU:n rooliin ulkoisessa ja alueellisessa hallinnassa.

Kaupunginvaltuutettu ja valtiotieteiden kandidaatti Ozan Yanar on Vihreiden entinen kansanedustaja. Hän on erikoistunut työn taloustieteeseen.

Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen on työskennellyt aiemmin mm. työ- ja ulkoministeriöissä sekä EU:n komissiossa.

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes on entinen ministeri ja poliitikko. Hän on työskennellyt myös Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana.