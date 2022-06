Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 21.6.2022 Suomen talouden näkymistä

Eeva Kerolan blogi: Kiinan talous yskii – miten se näkyy euroalueella? 15.6.2022 11:45:00 EEST | Blogi

Kiinan johto on viime aikoina ollut enenevästi huolissaan maan talouden tilasta. Kiinan talousongelmat näkyisivät väistämättä myös muualla maailmassa, ensisijaisesti kaupankäynnin vähentymisen kautta. Toisaalta esimerkiksi euroalueen Kiinan-vienti ei ole sanottavasti kasvanut viimeiseen viiteen vuoteen. Kuten kuviosta 1 nähdään, Kiina on itse asiassa hidastanut koko euroalueen viennin kasvua jo ennen koronapandemiaa. Tämä saattaa kieliä siitä, että todellinen talouskasvu oli Kiinassa hidastumassa jo tuolloin, vaikka viralliset tilastot näyttivätkin tasaisempaa kuuden prosentin vauhtia. Esimerkiksi BOFITissa laskettu vaihtoehtoinen mittari BKT:n vuosikasvulle hidastui vuoden 2019 lopussa jo lähelle kahta prosenttia. Euroalueen Kiinan-viennistä viisi kuudesosaa on teollisuustuotteita. Koneiden, laitteiden ja kulkuvälineiden osuus viennistä on yli puolet. Näille tuoteryhmille Kiina on Yhdysvaltain jälkeen toiseksi tärkein vientimarkkina. Viennin tahmeus näissä tuoteryhmissä selittyy mm. k