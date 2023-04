Kutsu medialle: Tervetuloa tutustumaan asunnottomille kodin tarjoavaan Rinnekodit Siltaan Helsinkiin

Anna olla viimeinen kerta -kappale syntyi kehitysvammaisten oikeuksien viikolla kiusaamista vastaan 31.12.2021 10:00:05 EET | Tiedote

Kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikkoa vietettiin 1.-7. joulukuuta 2021. Viikon teemana oli “oikeus elää ilman kiusaamista”. Rinnekodilla järjestettiin teemaviikon aikana biisipajoja, joissa asiakkaat pääsivät tekemään kiusaamisen vastaista biisiä artisti Mercedes apunaan. Uuden vuoden kunniaksi biisi musiikkivideoineen on nyt julkaistu ja biisin tekijöiden sanoma on selvä: kaikki kiusaaminen on väärin ja sen on loputtava!