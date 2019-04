Kutsu medialle: Vastuullisuus ja puun alkuperä kuntien puurakentamisessa

Kunnat ovat sitoutuneita kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä vastuullisten hankintojen edistämiseen. Puun vastuullinen alkuperä on kunnille tärkeää. Tämä selviää kuntapäättäjille osoitetusta ”Puun vastuullinen alkuperä kuntien päätöksenteossa” -kyselystä. PEFC Suomi ja Kantar TNS kutsuvat median edustajat tiedotustilaisuuteen koskien kuntien luottamushenkilöille suunnattua kyselyä vastuullisuudesta ja puun alkuperästä puurakentamisessa Helsingin Postitalolle torstaina 11.4.2019 klo 10.00–11.00.

Taustaa

Puurakentamiselle on vahva kysyntä Suomessa. Puun käytön edistäminen on asetettu yhdeksi merkittäväksi tavoitteeksi Suomen biotalousstrategiassa. Puurakentaminen nähdään kansantaloudelle merkittävänä, sillä sen rooli osana mekaanista metsäteollisuutta on olennainen koko biotalousstrategiassa.

Tutkimuksessa selvitettiin puhelinhaastatteluina kuntapäättäjiltä, miten puun vastuullinen alkuperä otetaan huomioon kuntien puuta sisältävien hankintojen päätöksenteossa ja niiden toteutuksessa.

Tutkimuksessa haastateltiin luottamushenkilöjohtoa yhteensä 80 kunnasta, mikä edustaa noin kolmasosaa Suomen 234:stä yli 3000 asukkaan kunnista. Maan kuudesta suurimmasta kaupungista haastateltiin myös teknisen toimen johtoa. Tutkimuksen otanta määriteltiin kuntakoon perusteella siten, että vastauksia saatiin kaikkien ELY-keskusten alueelta.



Mediatilaisuus

PEFC Suomi ja Kantar TNS kutsuvat median edustajat tiedotustilaisuuteen Postitalolle torstaina 11.4.2019 klo 10.00–11.00 kuulemaan tutkimuksen tuloksista. Tilaisuudessa on jaossa kooste ”Kuntapäättäjät ja puurakentaminen” -tutkimuksesta.



Tilaisuuden tiedot

Aika: 11.4.2019 klo 10.00–11.00.

Paikka: Helsingin Postitalo, kokoustila Lakka. Sisäänkäynti on Mannerheiminaukiolta, Kiasmaa vastapäätä. Ulko-ovet ovat keskellä rakennusta, ja vasemmalta puolelta löytyy kokousten vastaanotto.

Osoite: Mannerheiminaukio 1 B, 00100 Helsinki.

Ilmoittautuminen: Pyydämme tilaisuuteen saapuvia toimittajia ilmoittautumaan etukäteen osoitteeseen emmi.kauhanen@pefc.fi, puh. 040 551 5228.